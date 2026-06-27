Războiul Iran-SUA a repornit, acordul de pace este compromis. Gardienii Revoluției Islamice au bombardat ținte militare americane din Bahrain

Gardiernii Revoluției Islamice de la Teheran au anunțat sâmbătă că au lansat mai multe atacuri asupra unor militare ale SUA din regiunea Orientului Mijlociu, ca ripostă la bombardamentul lansat de americani asupra insulei iraniene Sirik. Gardienii Revoluției au raportat că atacurile SUA au fost respinse și au amenințat că Iranul va riposta.

Iran a lansat un atac cu drone asupra unor baze și instalații militare ale SUA din Bahrain. Atacurile din Golful Persic readuc pericolul izbucnirii unui război regional total în Orientul Mijlociu.

Președintele Trump a considerat atacarea vasului cargou de către Iran ca o „încălcare nesăbuită” a acordului de pace. Și vicepreședintele JD Vance a reacionat imediat, declarând:

„Violența va fi întâmpinată cu violență”.

Comandamentul Central al SUA a anunțat vineri seară că SUA au lansat atacuri asupra unor obiective militare iraniene din apropiere de strâmtoarea Ormuz.

Bahrain a denunțat deja Iranul pentru atacul cu drone efectuat.

Ministerul de Externe din țară a condamnat acțiunile Iranului, calificate ca „o încălcare flagrantă a suveranității Bahrainului”.

Ministerul de Externe de la Teheran a acuzat că administrația Trump ar fi ăncălcat, de fapt, termenii acordului de pace încheiat săptămâna trecută.

SUA au lansat bombardamentul asupra mai multor instalații militare iraniene ca răspuns la atacul cu dronă asupra unui vas comercial din Singapore. Președintele Donald Trump a acuzat regimul islamic de la Teheran de încălcarea armistițiului de 60 de zile.

Acordul de pace dintre Iran și SUA ar putea fi „aruncat la gunoi” la numai o săptămână de la semnare

Acordul de pace, cunoscut ca Memorandumul Înțelegerii de la Islamabad, a fost încheiat după luni de negocieri mediate de Pakistan. SUA și Iran au semnat pe 17 iunie tratatul bilateral la distanță – Donald Trump l-a semnat la Versailles, președintele iranian Masoud Pezeshkian la Teheran.

Acordul de pace prevedea încetarea ostilităților în totalitate, redeschiderea strâmtorii Ormuz pentru reluarea navigației și garanții că Iranul nu va dezvolta arme nucleare. Oficialii administrației Trump au declarat că n-au plătit nici măcar un cent despăgubire către Iran, ba char au anunțat că activele înghețate iraniene vor fi deblocate, dar redirecționate către ajutoare umanitare cu produse cumpărate din SUA.

În plus, Trump a spus că la „momentul potrivit”, trupele americane vor prelua toate deșeurile de uraniu îmbogățit din Iran pentru a-l distruge.

Sursa Foto: US CENTCOM