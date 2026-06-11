Inflația din Statele Unite a urcat la 4,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, ceea ce se traduce printr-un nivel de trai ai dificil pentru milioane de americani. Controversa majoră vine chiar de la președintele Donald Trump, care susține că datele economice sunt „excelente” și că lui îi „place inflația”. Declarațiile sale au stârnit reacții dure la nivelul societății americane, dar și din partea opoziției democrate.

Creșterea accelerată a inflației în Statele Unite a provocat o nouă dispută politică la Washington, după ce președintele Donald Trump a declarat că este mulțumit de evoluția prețurilor, în ciuda faptului că rata anuală a inflației a atins cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, scrie NBC News.

Întrebat în Biroul Oval dacă este îngrijorat de datele publicate de Departamentul Muncii, liderul de la Casa Albă a respins temerile privind scumpirile și a susținut că situația economică se va îmbunătăți rapid după încheierea conflictului dintre Statele Unite și Iran.

„Nu, îmi place. Cifrele au fost excelente. Ştiţi ce îmi place cu adevărat? Îmi place inflaţia”, a declarat președintele Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că inflația „va cădea ca o piatră” odată cu încetarea războiului și a legat evoluția prețurilor de situația tensionată din Orientul Mijlociu și de piața petrolului.

Inflația a depășit pragul de 4% pentru prima dată în ultimii trei ani

Potrivit datelor oficiale publicate de autoritățile americane, indicele prețurilor de consum (CPI) a crescut cu 0,5% în luna mai comparativ cu luna precedentă. În ritm anual, inflația a urcat la 4,2%, față de 3,8% în aprilie, depășind pragul de 4% pentru prima dată din ultimii trei ani.

Motorul principal al scumpirilor a fost sectorul energetic. Prețurile energiei au crescut cu 3,9% într-o singură lună și cu 23,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul tensiunilor dintre Washington și Teheran și al turbulențelor de pe piața petrolului. În schimb, inflația de bază, care exclude produsele alimentare și energia, a înregistrat o evoluție mai moderată. Aceasta a avansat cu 0,2% în luna mai și cu 2,9% în ritm anual, semn că presiunile inflaționiste din restul economiei rămân relativ controlate.

Datele arată că prețurile alimentelor au crescut cu 0,2%, iar costurile locuințelor au avansat cu 0,3%, într-un ritm mai redus decât în luna precedentă. În același timp, biletele de avion s-au scumpit cu 2,7%, în timp ce prețurile automobilelor noi au scăzut ușor.

Controverse după declarațiile privind petrolul și Strâmtoarea Ormuz

În timpul discuțiilor cu presa, președintele Donald Trump a făcut și o serie de afirmații privind transporturile de petrol din regiunea Golfului Persic.

„Am scos milioane de barili de petrol. Nimeni nu ştie asta. Ştiţi cine nu ştie? Iranul, până acum”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Trump a sugerat că Statele Unite ar fi facilitat discret tranzitul unor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz și că acest lucru ar fi contribuit la stabilizarea prețului petrolului în jurul valorii de 85 de dolari pe baril. Ulterior, secretarul Energiei, Chris Wright, a declarat în Congres că nu are informații despre presupusele operațiuni descrise de președinte. Oficialul a confirmat însă că armata americană a asistat anumite petroliere care au traversat Strâmtoarea Ormuz în ultimele zile și că traficul maritim în zonă a crescut semnificativ.

Declarațiile liderului american au fost criticate rapid de reprezentanții Partidului Democrat. Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a reacționat pe platforma X și a acuzat administrația că ignoră dificultățile economice cu care se confruntă cetățenii.

„Oamenii nu îşi mai permit să îşi hrănească familiile, iar pentru el dificultăţile lor sunt o glumă”, a declarat JB Pritzker.

Tema inflației și a costului vieții este așteptată să joace un rol central în campania electorală din această toamnă la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențiale, într-un moment în care milioane de americani resimt din plin efectele scumpirilor la carburanți, energie, alimente și servicii medicale.

Sursa video – X/@Acyn

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