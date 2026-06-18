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Replica lui Trump pentru cei care îl acuză că, prin noul acord, SUA cedează Iranului mult mai mult decât primește

Melania Agiu
Replica lui Trump pentru cei care îl acuză că, prin noul acord, SUA cedează Iranului mult mai mult decât primește
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Spre surprinderea tuturor, Donald Trump a semnat, miercuri seară, la Versailles, memorandumul de înțelegere care pune capăt războiului cu Iranul. Decizia sa a fost întâmpinată atât cu aplauze și mulțumiri, cât și cu critici dure cărora președintele american a decis să răspundă direct.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat:

„Acești nătărăi, care cred că nu am fost suficient de dur cu Iranul, în condițiile în care bursa tocmai a atins un NIVEL RECORD, iar prețurile petrolului «se prăbușesc», sunt fie invidioși, fie oameni răi, fie proști.”

Printre cei care au pus la îndoială acordul încheiat, noaptea trecută, de Donald Trump se numără și lideri republicani de seamă, care au afirmat că acest acord obține rezultate chiar mai slabe decât cel negociat de fostul președinte american Barack Obama în 2015.

Multe instituții media americane au denunțat, de asemenea, concesiile făcute de Trump Iranului și ceea ce consideră a fi minciuni cu privire la domeniul de aplicare al acordului. Fox News a acordat mai mult timp de antenă celor care „susțin că acest cadru oferă Iranului beneficii financiare enorme, fără a necesita demontarea infrastructurii sale nucleare”.

„Casa Albă a acceptat această prelungire a armistițiului, care nu a îndeplinit niciunul dintre obiectivele sale de dinainte de război, acordând în același timp concesii financiare uriașe Teheranului”, a declarat MS Now (fostul MSNBC), un canal apropiat Partidului Democrat.

Acordul este „cel mai mare pariu de politică externă al celui de-al doilea mandat al președintelui”, potrivit Wall Street Journal, care consideră că Donald Trump „va trebui să se confrunte cu opoziția experților politici iranieni, care spun că președintele cedează mult mai mult decât primește”.

La rândul lor, oficialii israelieni susțin că, în ciuda acordului, IDF (armata israeliană n.r.) va „continua să elimine amenințările” din sudul Libanului.

Amichai Chikli, ministrul israelian al Diasporei, „nu crede” că Israelul își va retrage trupele până la „Linia Albastră” (granița neoficială marcată de ONU care separă Israelul de Liban).

„Dacă ne întoarcem la linia albastră, va fi un eșec. Nu cred că ne vom retrage, dar dacă va trebui să o facem, vom ști să spunem «nu» Statelor Unite”, a afirmat Amichai Chikli la radioul armatei israeliene.

Trupele Tsahal „vor continua să elimine amenințările” din sudul Libanului

Armata israeliană a publicat, de asemenea, o hartă care arată pozițiile actuale ale trupelor sale în sudul Libanului, care se întind pe aproximativ 10 km pe teritoriul libanez.

„Soldații Tsahal vor continua să elimine amenințările și să consolideze apărarea locuitorilor din nordul Israelului”, afirmă sursa citată.

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