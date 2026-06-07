Reuters: Curtea Supremă a SUA urmează să se pronunțe asupra unor cazuri privind armele de foc și sportivii transgender

Curtea Supremă a SUA se pregătește să emită până la sfârșitul lunii decizii în mai multe dosare importante privind dreptul la arme, sportivii transgender, imigrația și libertatea religioasă. Verdicturile ar putea avea un impact semnificativ asupra legislației americane și a politicilor susținute de administrația Donald Trump, relatează Reuters.

Curtea Supremă a SUA: Decizii importante așteptate până la sfârșitul lunii

Mandatul actual al Curții Supreme a SUA se apropie de final, iar în următoarele săptămâni sunt așteptate verdicturi în mai multe dosare considerate esențiale pentru direcția legislației americane.

Printre acestea se numără contestarea unei legi federale care interzice consumatorilor de droguri ilegale să dețină arme de foc, dar și analiza unei legi din statul Hawaii care limitează purtarea armelor de mână pe proprietăți private deschise publicului, precum magazinele sau alte afaceri, fără acordul explicit al proprietarului.

Totodată, judecătorii vor decide asupra legalității unor legi adoptate în Idaho și Virginia de Vest, care interzic sportivilor transgender să concureze în echipele feminine din instituțiile publice de învățământ.

Curtea Supremă are în prezent o majoritate conservatoare de șase judecători la trei, iar în ultimii ani a pronunțat mai multe decizii care au mutat jurisprudența americană într-o direcție mai conservatoare.

Dreptul la arme, din nou în centrul atenției

În contextul dezbaterilor continue privind violența armată și atacurile armate în masă din Statele Unite, Curtea Supremă a adoptat în ultimii ani o interpretare extinsă a celui de-al Doilea Amendament al Constituției, care garantează dreptul cetățenilor de a deține și purta arme.

În timpul audierilor din ianuarie privind legea din Hawaii, mai mulți judecători conservatori au părut sceptici față de restricțiile impuse de stat. Legea obligă persoanele care doresc să poarte un pistol pe proprietăți private accesibile publicului să obțină o autorizare expresă din partea proprietarului.

Experții în domeniu estimează că Hawaii ar putea pierde procesul, iar decizia ar putea clarifica și mai mult standardele stabilite de Curtea Supremă în hotărârea din 2022 din cazul New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. Atunci, instanța a decis că orice restricție privind armele trebuie să fie compatibilă cu tradiția istorică americană în materie de reglementare a armelor.

Consumatorii de droguri și dreptul de a deține arme

Un alt dosar important vizează constituționalitatea unei prevederi din Legea Controlului Armelor din 1968, care interzice deținerea armelor și muniției de către consumatorii ilegali de substanțe controlate.

Cazul a fost deschis de un bărbat din Texas care a declarat că folosește marijuana de mai multe ori pe săptămână și care a fost inculpat în baza acestei legi.

Aceeași prevedere a fost utilizată și în dosarul penal deschis în 2023 împotriva lui Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, ulterior grațiat de tatăl său.

Potrivit unor specialiști în drept constituțional, judecătorii par să privească critic această interdicție, însă sunt atenți să nu creeze un precedent care să afecteze alte prevederi ale legii, inclusiv cele care împiedică persoanele condamnate penal să dețină arme.

Legile privind sportivii transgender, aproape de validare

Un alt subiect aflat pe agenda Curții Supreme privește participarea sportivilor transgender în competițiile feminine.

Administrația președintelui Donald Trump susține legile adoptate în Idaho și Virginia de Vest, care interzic sportivilor transgender să facă parte din echipele feminine ale școlilor și universităților publice.

În timpul dezbaterilor din ianuarie, mai mulți judecători conservatori au sugerat că sunt înclinați să confirme constituționalitatea acestor măsuri.

Sondajele de opinie realizate în Statele Unite indică faptul că majoritatea americanilor se opun participării sportivilor transgender în competițiile care corespund identității lor de gen, în special la nivel universitar.

Reprezentanții organizațiilor pentru drepturile LGBT speră însă într-o decizie favorabilă reclamanților și susțin că argumentele prezentate în acest caz au fost primite mai bine decât într-un dosar similar privind accesul minorilor transgender la tratamente de afirmare a genului.

Imigrația și libertatea religioasă, alte dosare aflate pe rol

Pe lângă cauzele privind armele și sportivii transgender, Curtea Supremă urmează să se pronunțe și în două litigii importante legate de imigrație.

Unul dintre acestea vizează tentativa administrației Trump de a restrânge dreptul la cetățenie prin naștere, iar celălalt privește eliminarea statutului de protecție temporară pentru sute de mii de imigranți din Haiti și Siria.

În paralel, judecătorii analizează și un caz privind libertatea religioasă, deschis de un deținut rastafarian din Louisiana care susține că gardienii l-au ras împotriva convingerilor sale religioase.

Pe rol se află și un dosar privind pedeapsa cu moartea, după ce Curtea Supremă a blocat recent executarea unui bărbat condamnat pentru o crimă comisă în 1997, menținând concluzia instanțelor inferioare potrivit căreia acesta suferă de dizabilitate intelectuală și nu poate fi executat conform jurisprudenței existente.

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