Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene confiscate ar putea fi folosite pentru despăgubiri

Donald Trump afirmă că Washingtonul și Teheranul sunt aproape de semnarea unui acord de pace, la 100 de zile de la lansarea Operațiunii „Epic Fury”. Președintele american a declarat într-un interviu acordat NBC News că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este „foarte grav rănit”, dar continuă să participe la negocieri. În paralel, administrația americană analizează folosirea activelor iraniene confiscate pentru acoperirea pagubelor provocate aliaților din Golf.

Trump susține că pacea dintre SUA și Iran este aproape

Într-un interviu acordat NBC News, Donald Trump a vorbit despre stadiul negocierilor dintre Statele Unite și Iran, susținând că cele două părți sunt foarte aproape de un acord care ar putea pune capăt conflictului.

Președintele american a declarat că mai există doar câteva puncte asupra cărora Washingtonul și Teheranul nu au ajuns la un consens, însă acestea nu reprezintă obstacole majore.

„Suntem foarte aproape”, a spus Trump, referindu-se la posibilitatea semnării unui acord de pace de durată.

Disputa privind programul nuclear iranian

Potrivit liderului de la Casa Albă, Iranul a acceptat deja să nu dezvolte arme nucleare, însă administrația americană dorește ca Teheranul să renunțe și la orice drept de a dobândi astfel de arme în viitor.

Trump a susținut că iranienii au avut inițial rezerve în privința acestei clauze, însă ulterior au devenit mai flexibili în negocieri.

Președintele american a mers și mai departe, afirmând că Statele Unite ar putea participa direct la distrugerea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit deținute de Iran.

„Vor fi echipamentele noastre”, a spus Trump, avertizând totodată că Washingtonul este pregătit să meargă înainte cu acest plan chiar și în lipsa unei cooperări totale din partea Teheranului.

Trump: „Noua conducere a Iranului este mai rațională”

Liderul american a descris noua conducere iraniană drept „mai rațională” și „foarte inteligentă”, afirmând că observă o schimbare de atitudine la Teheran.

Cu toate acestea, Trump a precizat că nu a discutat direct cu noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, despre care spune că este mai tânăr și mai deschis dialogului decât predecesorii săi.

„Aș vorbi cu el dacă și-ar dori”, a declarat președintele SUA.

Mojtaba Khamenei, „foarte grav rănit”

Una dintre cele mai surprinzătoare afirmații făcute de Trump în interviu a vizat starea liderului suprem iranian.

Președintele american a susținut că Mojtaba Khamenei este „foarte grav rănit”, însă continuă să joace un rol important în negocierile pentru pace.

Trump a apreciat ceea ce a numit „curajul” liderului iranian și a adăugat că există o probabilitate ridicată ca autoritățile americane să știe unde se află acesta, în condițiile în care se crede că se ascunde.

Sancțiunile rămân în vigoare până la semnarea acordului

Donald Trump a exclus posibilitatea deblocării activelor iraniene înghețate sau ridicării sancțiunilor înainte de încheierea unui acord.

Potrivit acestuia, Washingtonul va lua în calcul astfel de măsuri doar după ce Iranul va respecta condițiile stabilite în cadrul negocierilor.

„Dacă se comportă corespunzător, dacă fac o treabă bună, atunci începem să discutăm”, a afirmat președintele american.

Trump a precizat și că nu solicită includerea Libanului într-un eventual acord temporar dintre Statele Unite și Iran.

Miliarde de dolari din active iraniene ar putea fi direcționate către aliații SUA

În paralel, Reuters a relatat, citând o sursă familiarizată cu discuțiile, că administrația americană ia în calcul folosirea activelor iraniene confiscate pentru acoperirea daunelor provocate de atacurile iraniene asupra statelor aliate din Golf.

Printre țările afectate se numără Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Bahrain și Oman.

Sursa citată a precizat că secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a cerut o evaluare a costurilor generate de aceste atacuri, iar Washingtonul analizează inclusiv posibilitatea utilizării activelor confiscate pentru repararea pagubelor produse în anii anteriori.

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