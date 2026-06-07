Reuters: Republica Centrafricană a acceptat să primească migranți deportați din SUA

Republica Centrafricană a convenit să primească migranți din state terțe deportați de Statele Unite, potrivit unor surse citate de Reuters, în cadrul unor înțelegeri similare încheiate de Washington cu mai multe state africane pentru accelerarea expulzărilor.

Republica Centrafricană a acceptat să primească migranți deportați din SUA

Republica Centrafricană ar fi acceptat să primească migranți din alte țări deportați de Statele Unite, au declarat pentru Reuters două surse care cunosc situația.

Potrivit unui oficial guvernamental centrafrican, subiectul a fost discutat pe 18 mai la Bangui, în cadrul unei întâlniri cu o delegație americană condusă de Christian Jové Ehrhardt, adjunct al secretarului de stat în Biroul pentru Populație, Refugiați și Migrație.

„Republica Centrafricană va primi, în cadrul acordurilor cu SUA, imigranți deportați de autoritățile americane”, a declarat oficialul, sub protecția anonimatului.

Un diplomat din regiune a confirmat, de asemenea, existența unui acord, fără a oferi detalii suplimentare.

Extinderea politicii de „third-country deportations”

Statele Unite au trimis deja migranți către mai multe state africane, inclusiv Republica Democratică Congo, Ghana, Sierra Leone și Guineea Ecuatorială, în baza unor înțelegeri ale căror detalii nu sunt publice.

Senatori democrați americani au afirmat că aceste aranjamente ar fi costat zeci de milioane de dolari. Nu este clar câți migranți ar urma să fie trimiși în Republica Centrafricană, ce naționalități au sau când ar putea începe zborurile.

Un caz recent din justiția americană arată că astfel de transferuri au fost deja pregătite. Pe 22 mai, o instanță federală a blocat temporar deportarea unui cetățean turc către Republica Centrafricană, menționând că expulzarea era programată pentru 26 mai.

Asistență internațională și reacții

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a confirmat că va fi implicată în sprijinirea persoanelor deportate odată ce ajung în țară.

OIM a oferit deja asistență în alte state africane implicate în astfel de aranjamente, inclusiv în Congo. Agenția a primit în acest an 85 de milioane de dolari din partea SUA pentru operațiuni în Republica Centrafricană.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a transmis că toți deportații beneficiază de proces echitabil și a direcționat întrebările privind acordurile către Departamentul de Stat.

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