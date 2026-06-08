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Reuters: Franța analizează 70.000 de acuzații de violență împotriva minorilor după moartea unei fetițe de 11 ani

Reuters: Franța analizează 70.000 de acuzații de violență împotriva minorilor după moartea unei fetițe de 11 ani
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Guvernul francez a anunțat verificarea a aproximativ 70.000 de cazuri de abuz asupra minorilor, după ce moartea unei fetițe de 11 ani a declanșat un val de revoltă publică. Decizia a fost luată după apariția unor acuzații grave privind modul defectuos în care ar fi fost gestionate plângeri anterioare împotriva principalului suspect, relatează Reuters.

Franța analizează 70.000 de acuzații de violență împotriva minorilor

Ministrul Justiției din Franța, Gérald Darmanin, a anunțat că procurorii din întreaga țară vor reanaliza aproximativ 70.000 de dosare privind acuzații de violență împotriva minorilor.

Termenul stabilit pentru această verificare este 14 iulie, măsura fiind declarată „o prioritate absolută”.

Cazul care a declanșat scandalul

Decizia vine după moartea unei fetițe de 11 ani, Lyhanna, care a dispărut pe 29 mai 2026 din orașul Flass, din sudul Franței.

Potrivit Reuters, trupul fetiței Lyhanna a fost găsit joi, pe un teren agricol din apropierea localității natale, după o amplă operațiune de căutare. Procuratura din orașul Agen, care coordonează ancheta, a confirmat ulterior prin testare ADN că rămășițele aparțin minorei.

Autoritățile au recunoscut că existau plângeri anterioare privind abuzuri sexuale împotriva principalului suspect, care nu ar fi fost gestionate corespunzător.

Cazul a generat reacții puternice în societatea franceză. Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a declarat la televiziunea franceză că sistemul judiciar „a eșuat în protejarea acestei fetițe”.

Ministrul Justiției din Franța, Gérald Darmanin

Acesta și-a cerut scuze familiei și publicului, afirmând că societatea franceză este „pe bună dreptate șocată” de astfel de cazuri.

Posibile consecințe politice

Întrebat dacă își va da demisia, ministrul Justiției a declarat că își va asuma responsabilitatea dacă vor fi identificate erori în gestionarea cazurilor.

Acesta a precizat că măsurile disciplinare pot varia de la avertisment până la demitere, în funcție de concluziile anchetei.

Semnale ignorate și plângeri anterioare

Cazul a stârnit indignare după ce au ieșit la iveală acuzații că suspectul fusese vizat în mai multe dosare legate de fete minore.

Una dintre cele mai grave plângeri, depusă de o mamă în august, îl acuza de violarea repetată a fiicei sale de 10 ani. Deși existau probe medicale, suspectul nu ar fi fost audiat de poliție.

Președintele Emmanuel Macron a declarat că este imposibil să ignori suferința familiei și a cerut răspunsuri clare privind modul în care au fost tratate avertismentele anterioare.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a subliniat că trebuie verificat dacă semnalele de alarmă au fost gestionate corect și dacă procedurile au funcționat așa cum ar fi trebuit.

Critici asupra sistemului de justiție

Parlamentari din toate partidele au criticat modul în care sistemul juridic francez protejează victimele vulnerabile, în special copiii expuși violenței sexuale.

Conform datelor citate de Radio France Internationale, doar aproximativ 7% dintre plângerile privind agresiunea sexuală asupra minorilor duc, în final, la o condamnare în Franța.

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