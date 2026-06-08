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Kremlinul reacționează la cele cinci condiții impuse de europeni pentru încheierea războiului din Ucraina

Kremlinul reacționează la cele cinci condiții impuse de europeni pentru încheierea războiului din Ucraina
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Kremlinul a respins luni recentele propuneri venite din partea ucrainenilor și a europenilor pentru reluarea negocierilor de pace. În schimb, oficialii de la Moscova au semnalat că vor rămâne concentrați în prezent pe câștigurile de pe câmpul de luptă, mai degrabă decât pe diplomație.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a criticat condițiile pentru încheierea păcii în Ucraina, convenite de liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Ucrainei. Potrivit lui Peskov, abordările propuse pentru realizarea păcii sunt inconsistente și contrazic afirmațiile despre dorința de a rezolva conflictul.

Cele cinci puncte propuse Rusiei de către Europa pentru armistițiu în Ucraina:

  • Încetarea imediată a focului;
  • Negocieri bazate pe linia frontului actuală;
  • Garanții de securitate pentru Ucraina;
  • Activele rusești înghețate rămân blocate;
  • Protecția intereselor UE și NATO.

Pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, liderii europeni au identificat drept primă condiție implementarea unui armistițiu complet și cu efect imediat. Conform declarației comune, linia de contact actuală ar trebui să servească drept punct de plecare pentru negocierile dintre Ucraina și Rusia.

Odată ce armistițiul va intra în vigoare, Ucraina trebuie să primească garanții de securitate fiabile și obligatorii din punct de vedere juridic. Acestea ar include, printre altele, și desfășurarea de forțe multinaționale pe teritoriul Ucrainei.

În tot acest timp, activele rusești ar trebui să rămână înghețate până când pacea va fi concluzionată și Ucraina despăgubită. Documentul emis de Londra, Paris și Berlin mai precizează că orice acorduri care afectează interesele de securitate ale Uniunii Europene și NATO trebuie aprobate numai cu acordul statelor membre ale acestor organizații.

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