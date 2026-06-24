Reuters: Navele încep traversarea prin Strâmtoarea Ormuz în cadrul programului ONU de evacuare a flotei blocate

Navele au început să tranziteze Strâmtoarea Ormuz în cadrul unui program coordonat de Organizația Maritimă Internațională (OMI), menit să elibereze sute de nave blocate în Golf din cauza conflictului. Aproximativ 11.000 de navigatori sunt afectați, iar primele traversări au fost deja raportate de surse maritime și confirmate parțial de datele de urmărire a traficului naval, relatează Reuters.

Program ONU pentru deblocarea navigației în Golf

Navele au început să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz în cadrul unui nou program al agenției maritime a ONU pentru evacuarea navelor blocate acolo de conflict, a declarat un purtător de cuvânt miercuri.

Inițiativa, a cărei finalizare a durat luni de zile, va permite sutelor de nave, cu aproximativ 11.000 de navigatori blocați în Golf, să traverseze Strâmtoarea Ormuz, a declarat Organizația Maritimă Internațională marți.

„Navele au început deja să treacă în cadrul planului”, a declarat un purtător de cuvânt al OMI miercuri, refuzând să ofere detalii despre navele care au traversat.

Primele traversări confirmate de date maritime

Cel puțin două nave de tip cargou și o navă de marfă au navigat prin Strâmtoarea Ormuz în cadrul programului în ultimele 12 ore, au arătat datele de urmărire a navelor LSEG miercuri.

Trei petroliere blocate care transportau 5 milioane de barili de țiței ieșeau, de asemenea, din Strâmtoarea Ormuz, două dintre ele îndreptându-se spre Asia. Nu era clar dacă aceste nave au navigat în cadrul programului OMI.

Coridoare temporare pentru traversare

În cadrul schemei, despre care OMI a declarat că a putut începe după ce SUA și Iranul au ajuns la un cadru de armistițiu, navele vor putea utiliza două rute temporare pentru a naviga: o rută nordică prin apele iraniene și o rută sudică prin „apele coordonate de Sultanatul Oman/Statele Unite”.

„Navele ar trebui să aștepte instrucțiunile înainte de a continua. Aglomerarea zonei de așteptare va duce doar la necesitatea de a întrerupe notificările ulterioare pentru siguranța navigației”, a declarat OMI într-o notă despre schemă emisă miercuri.

Așa-numita Schemă de Separare a Traficului, adoptată de OMI în 1968, a stabilit benzi de rutare prin apele iraniene și omaneze din strâmtoare. Această secțiune centrală nu este utilizabilă în prezent din cauza riscului de mine, au declarat surse din domeniul transportului maritim și al securității maritime.

Trafic în creștere, dar sub nivelurile obișnuite

Ceilalți traficuri din Strâmtoarea Ormuz au crescut în ultimele zile, cu o medie de peste 25 de nave zilnic în ultimele zile, față de aproximativ 10-11 nave zilnic înainte de această perioadă, conform analizei Kpler.

Aceasta rămâne mult sub media de aproximativ 125 de nave pe zi înainte de începerea conflictului pe 28 februarie.

Mai multe nave și-au activat transponderele AIS, însă unele traversări ar putea să nu fie detectate, în contextul perturbărilor semnalelor și al restricțiilor de vizibilitate a mișcărilor prin strâmtoare.

Blocaje persistente și misiuni de sprijin

Între 500 și 600 de nave sunt blocate în Golf, inclusiv până la 100 de petroliere, potrivit OMI și estimărilor pieței.

În ultimele săptămâni, armata americană a lansat o misiune de sprijin pentru facilitarea ieșirii navelor din zonă.

Inițiativa OMI nu include rutele de intrare în Golf pentru încărcarea de petrol de la producătorii din regiune.

Riscuri de siguranță și presiune pe piața petrolierelor

„Cadrul (OMI) a fost dezvoltat din cauza degradării continue a siguranței navigației în strâmtoare și a preocupărilor legate de riscurile crescute de coliziune. Proprietarii și căpitanii de nave rămân responsabili pentru efectuarea unor evaluări independente ale riscurilor de călătorie înainte de participare. Mișcările navelor pot fi suspendate în orice moment din motive de siguranță, securitate sau deconflict naval”, a declarat grupul britanic de gestionare a riscurilor maritime Vanguard într-o notă publicată miercuri.

Tarifele petrolierelor au crescut puternic în ultimele zile, pe fondul disponibilității reduse a navelor și al riscurilor de securitate, inclusiv pericolul minelor plutitoare.