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POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei

POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
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Țările NATO discută un nou obiectiv de finanțare de 70 de miliarde de euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei, care ar urma să fie anunțat la summitul de la Ankara din luna viitoare, potrivit mai multor diplomați citați de POLITICO.

NATO: 70 miliarde euro sprijin militar pentru Ucraina

Inițiativa, transmisă luna trecută de Germania, include un mecanism nou prin care finanțarea pentru Ucraina ar urma să fie mai transparentă. Diplomații spun că unele state reclamă că suportă o parte disproporționată din costuri.

„Cheia este să existe un angajament ferm de la Ankara pentru continuarea sprijinului crucial pentru Ucraina pe o bază sustenabilă și mai echitabilă”, a declarat un al cincilea diplomat NATO.

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy and NATO Secretary General Mark Rutte at a press conference in Kyiv on June 3, 2026. | Tetiana Dzhafarova/AFP via Getty Images

Cum s-a modificat sprijinul în ultimul an

Aliații încearcă să mențină sprijinul pentru Ucraina la peste patru ani de la începutul invaziei ruse. Discuțiile au căpătat o urgență suplimentară în condițiile în care mai mulți experți consideră că Ucraina începe să schimbe echilibrul pe front.

În timpul administrației Donald Trump, SUA au oprit aproape complet noile ajutoare militare pentru Ucraina, limitându-se la vânzarea de arme finanțate de aliați.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, alături de secretarul general NATO Mark Rutte, a cerut livrări suplimentare de interceptoare Patriot, necesare pentru distrugerea rachetelor balistice rusești. El a susținut că întârzierile sunt legate de lipsuri în stocuri, pe fondul cererii ridicate din alte regiuni de conflict.

Date privind finanțarea europeană

Potrivit unui raport al Kiel Institute, statele europene au alocat în perioada ianuarie–aprilie aproximativ 2 miliarde de euro lunar pentru sprijin militar către Kiev, în scădere față de 2,4 miliarde euro lunar în aceeași perioadă din 2025. În același interval nu a fost înregistrat sprijin militar din partea SUA.

Structura noului plan de 70 de miliarde euro

Din suma totală propusă, 30 de miliarde de euro ar urma să provină din împrumutul UE de 90 de miliarde de euro deja agreat pentru doi ani, iar alte 40 de miliarde de euro din contribuții bilaterale ale statelor membre, potrivit spuselor a doi diplomați.

Un alt diplomat a explicat că această structură reflectă faptul că multe state NATO sunt și membre ale Uniunii Europene, însă există îngrijorări că finanțarea europeană ar putea reduce contribuțiile bilaterale directe.

Discuțiile sunt în desfășurare

După respingerea unei propuneri a lui Mark Rutte privind alocarea a 0,25% din PIB pentru Ucraina, statele NATO analizează acum inițiativa Germaniei, aflată însă într-un stadiu incipient.

Un oficial NATO a precizat pentru POLITICO că discuțiile continuă pentru a asigura sprijinul pentru Ucraina și o distribuție mai echitabilă a costurilor.

Ambasadoarea Ucrainei la NATO, Alyona Getmanchuk, a subliniat că viitorul sprijin ar trebui să vizeze priorități precum apărarea aeriană, investițiile în producția de drone și rachete, precum și muniție cu rază extinsă.

Summitul NATO din iulie

Sprijinul pentru Ucraina va fi unul dintre subiectele centrale la summitul NATO din 7-8 iulie, unde se va discuta și posibilitatea unui acord asupra noului cadru de finanțare.

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