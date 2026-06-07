POLITICO: Franța și Cipru semnează un acord militar care permite desfășurarea trupelor franceze pe insulă

Franța și Cipru urmează să oficializeze luni un acord privind statutul forțelor armate, care va permite staționarea de trupe franceze pe insulă, potrivit a doi oficiali guvernamentali ciprioți citați de POLITICO.

Acord militar semnat la Nicosia

Documentul va fi parafat de ministra franceză a forțelor armate, Catherine Vautrin, și de ministrul apărării din Cipru, Vasilis Palmas, în Nicosia. Ambii participă în aceeași zi la reuniunea informală a Consiliului Afacerilor Externe al UE, pe segmentul apărare.

Președintele cipriot Nikos Christodoulides a precizat că acordul va permite prezența militarilor francezi pe teritoriul Ciprului „strict pentru scopuri umanitare”, în cadrul cooperării consolidate cu Franța.

Documentul stabilește condițiile în care trupele franceze pot fi dislocate, pot desfășura antrenamente și operațiuni pe teritoriul cipriot, cu respectarea suveranității naționale.

Cooperare extinsă în domeniul apărării

Acordul acoperă mai multe domenii de colaborare: coordonare militară, interoperabilitate, legături în industria de apărare, exerciții comune, programe educaționale, schimb de personal și proceduri administrative pentru forțele staționate pe teritoriul ambelor state.

Inițiativa a generat controverse încă din aprilie, când președintele Christodoulides a anunțat planul în timpul vizitei lui Emmanuel Macron în Cipru.

Insula rămâne divizată din 1974, după intervenția militară a Turciei ca reacție la o lovitură de stat susținută de Grecia. Republica Cipru, stat membru UE, este recunoscută internațional ca autoritate suverană asupra întregii insule, în timp ce nordul este controlat de administrația cipriot-turcă, recunoscută doar de Ankara.

Partea nordică a insulei a respins acordul, susținând că acesta ar putea dezechilibra situația de securitate, ar ignora drepturile ciprioților turci și ar putea crește tensiunile regionale. De asemenea, a contestat capacitatea Republicii Cipru de a semna un astfel de document în numele întregii insule.

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