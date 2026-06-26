Reuters: SUA continuă cu vânzarea de motoare cu reacție în valoare de 700 de milioane pentru avionul de luptă KAAN al Turciei

Administrația Donald Trump a notificat oficial Congresul că intenționează să aprobe vânzarea către Turcia a zeci de motoare cu reacție produse de General Electric, în valoare de peste 700 de milioane de dolari. Decizia vine în ciuda opoziției unor congresmeni americani, care invocă achiziția de către Ankara a sistemelor rusești S-400 și tensiunile persistente din relația bilaterală, relatează Reuters.

Washingtonul notifică oficial Congresul

Administrația președintelui Donald Trump a transmis oficial Congresului Statelor Unite notificarea privind intenția de a autoriza exportul către Turcia a unor motoare cu reacție în valoare de peste 700 de milioane de dolari, potrivit unei copii a documentului consultate de Reuters.

Notificarea, datată 24 iunie și transmisă miercuri seară, precizează că „Guvernul SUA este pregătit să acorde licențe pentru exportul acestor articole, ținând cont de considerațiile politice, militare, economice, privind drepturile omului și controlul armelor”

Congresmeni democrați încearcă să blocheze acordul

Vânzarea întâmpină însă opoziție în Congres. Reprezentantul Gregory Meeks, principalul democrat din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, a blocat informal aprobarea pachetului și a criticat administrația pentru lipsa de transparență.

Potrivit acestuia, executivul nu a oferit suficiente explicații privind impactul tranzacției asupra relațiilor dintre Washington și Ankara și nici în legătură cu statutul sistemelor rusești S-400 aflate în continuare în posesia Turciei.

„Aceste produse nu vor fi livrate decât peste câțiva ani, iar administrația a ignorat în repetate rânduri solicitările insistente de informații și clarificări cu privire la aspecte cheie ale politicii SUA”, a declarat Meeks.

Întrebat despre această tranzacție, despre programul F-35 și despre relațiile cu Turcia, Donald Trump a declarat: „Probabil voi face ceva care îi va face foarte fericiți”.

Congresul are la dispoziție 15 zile pentru a adopta o rezoluție comună de dezaprobare care ar putea bloca vânzarea. Pentru ca aceasta să intre în vigoare, documentul trebuie aprobat de ambele camere ale Congresului și ar putea fi ulterior respinsă de Trump.

Motoarele vor echipa primul avion de luptă proiectat în Turcia

Motoarele produse de General Electric sunt destinate avionului de luptă KAAN, primul aparat de generație nouă dezvoltat integral de industria turcă de apărare.

Programul KAAN a fost lansat în 2016 și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte militare ale Ankarei, care urmărește reducerea dependenței de tehnologia occidentală.

Deși autoritățile turce recunosc că vor trece ani până când noul aparat va putea înlocui flota de avioane F-16 fabricate în Statele Unite, proiectul este considerat esențial pentru strategia de autonomie militară a Turciei.

Sistemele S-400 continuă să afecteze relația dintre Ankara și Washington

Relațiile dintre cele două state s-au deteriorat în 2019, după ce Turcia a cumpărat sisteme rusești de apărare antiaeriană S-400.

Ca reacție, Statele Unite au exclus Ankara din programul avionului de luptă F-35 și au impus sancțiuni. Congresul american a adoptat ulterior o lege care interzice livrarea de avioane F-35 către Turcia atât timp cât sistemele S-400 rămân operaționale, argumentând că acestea reprezintă un risc pentru securitatea tehnologiei americane.

Noi avertismente privind eventuale livrări de avioane F-35

Mai mulți congresmeni democrați și-au exprimat joi opoziția față de tranzacție și au avertizat că vor încerca să împiedice orice viitoare vânzare de avioane F-35 către Ankara.

Reprezentantul Chris Pappas a declarat că Statele Unite nu ar trebui să „recompensăm guvernul lui Erdogan atâta timp cât acesta continuă să încalce legislația SUA și să amenințe aliații noștri de încredere și democrați”. Acesta a adăugat că „absolut niciun F-35 nu trebuie livrat Turciei”.

La rândul său, reprezentanta Dina Titus a anunțat că: „Dacă președintele SUA va continua pe această cale, voi depune o rezoluție comună de dezaprobare”.