Reuters: SUA folosește o tactică inspirată de la iranieni pentru a transporta petrol prin Golful Persic. Operațiune secretă cu zeci de petroliere

SUA au coordonat în ultimele săptămâni o amplă operațiune secretă de transfer al petrolului între nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, folosind o metodă asociată până acum în principal cu Iranul, relatează Reuters.

SUA folosește o tactică inspirată de la iranieni pentru a transporta petrol prin Golful Persic

Potrivit unei investigații Reuters, armata americană a supravegheat în ultimele săptămâni zeci de transferuri de petrol între nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Operațiunea a început la începutul lunii mai și implică utilizarea de drone aeriene și maritime, elicoptere și sisteme de monitorizare pentru coordonarea convoaielor petroliere.

Transferurile au loc în două zone principale, una în largul coastei Fujairah din Emiratele Arabe Unite și alta în apropierea portului Sohar din Oman.

Datele maritime și imaginile satelitare analizate arată că cel puțin 92 de nave au participat la astfel de operațiuni.

Transferuri masive de petrol observate din satelit

Imaginile din satelit analizate de Reuters arată că, pe 11 iunie, nu mai puțin de 17 perechi de petroliere efectuau simultan transferuri de petrol în cele două zone identificate. Prin această rețea offshore ar fi trecut cel puțin 90 de milioane de barili de țiței și produse petroliere de la începutul lunii mai.

Deși volumele rămân sub nivelurile normale de dinaintea conflictului, operațiunea reprezintă una dintre cele mai ample încercări de menținere a fluxurilor energetice din regiune după închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz de către Iran.

Elicopter Apache doborât în timpul misiunii

Patru surse citate de Reuters au declarat că un elicopter american Apache, doborât de Iran pe 9 iunie, participa la această misiune. Incidentul a declanșat ulterior bombardamente de represalii din partea SUA.

Reuters precizează însă că nu a putut confirma exact rolul pe care îl avea aparatul de zbor în operațiunea de transfer a petrolului.

Un oficial american din domeniul apărării a declarat agenției că forțele Comandamentului Central al SUA nu participă la operațiuni de transfer navă-la-navă. Oficialii americani au precizat că ambii membri ai echipajului au fost salvați cu ajutorul unei drone.

O metodă folosită ani la rând de Iran

Transferurile de petrol între nave reprezintă o tehnică utilizată de ani de zile de Iran pentru a masca originea încărcăturilor și pentru a evita sancțiunile internaționale.

Diferența este că operațiunea actuală se desfășoară la o scară mult mai mare. Petrolierele intră în apropierea strâmtorii cu transponderele oprite și luminile reduse, după care transferă încărcătura către petroliere gigant de tip VLCC aflate în așteptare în afara zonei considerate periculoase.

Transferurile durează între 24 și 40 de ore, după care navele mai mici se întorc prin strâmtoare, iar petrolierele încărcate își continuă drumul către destinațiile finale.

Un contractor privat de securitate implicat în operațiune a declarat că armata americană monitorizează constant fiecare etapă a tranzitului.

„Există mai multe puncte de control care permit armatei americane să urmărească progresul petrolierelor desemnate, dar americanii, evident, te urmăresc în permanență”, a declarat una dintre sursele citate de Reuters.

Riscuri majore pentru transportul maritim

Mai multe surse din industria maritimă au avertizat că noul sistem implică riscuri semnificative.

„Pur și simplu nu știi când Iranul ar putea decide să folosească drone sau ambarcațiuni rapide pentru a împiedica tranzitul prin strâmtoare”, a declarat pentru Reuters Noam Raydan, specialist în risc maritim la Washington Institute.

Mai multe surse din domeniul securității maritime susțin că lipsa informațiilor privind poziția exactă a navelor creează riscuri suplimentare.

„Există o lipsă de date fiabile”, a declarat o sursă din industria securității maritime.

Aceeași sursă a explicat că transponderele folosite pentru transmiterea poziției navelor sunt dezactivate, iar companiile nu mai raportează prin canalele maritime obișnuite.

„Companiile nu raportează prin centrele normale de raportare”, a spus sursa, avertizând că acest lucru poate crește riscul unor coliziuni între nave care navighează noaptea cu luminile stinse.

SUA folosește metode asociate „flotelor întunecate”

Michael Froman, președintele Consiliului pentru Relații Externe (Council on Foreign Relations), a remarcat într-o analiză că situația actuală este una fără precedent.

„Pe măsură ce vechile reguli se erodează, este ironic că Statele Unite urmează acum exemplul Chinei, Rusiei, Coreei de Nord și chiar al Iranului, ale căror așa-numite «flote întunecate» au fost cele care au dezvoltat aceste tehnici tocmai pentru a evita sancțiunile impuse de SUA și ONU”, a scris acesta.

Observația se referă la practica utilizării navelor care navighează fără transpondere active pentru a evita detectarea.

„Grecia are tradiția de a sparge blocade”

Ancheta Reuters arată că partea de recepție a operațiunii este dominată de operatori internaționali de petroliere. Printre aceștia se numără și Dynacom Tankers Management din Grecia.

Fondatorul companiei, George Procopiou, a sugerat public că industria găsește soluții alternative pentru transportul petrolului din regiune.

„Libertatea navigației este esențială și nimeni nu poate impune taxe sau alte poveri. Suntem aici pentru a servi, iar Grecia are tradiția de a sparge blocade încă din Antichitate. Nu vreau să intru în mai multe detalii, dar cred că indiciile sunt suficiente pentru a înțelege ce vreau să spun”, a declarat acesta la conferința Capital Link de la Atena.

Aproximativ 90 de milioane de barili ar fi fost transferați

Pe baza imaginilor satelitare și a capacității navelor implicate, Reuters estimează că cel puțin 90 de milioane de barili de țiței și produse petroliere au trecut prin această rețea offshore începând din luna mai.

Exporturile din Emiratele Arabe Unite și Kuweit reprezintă o parte importantă a operațiunii, potrivit datelor maritime analizate de agenție.

Totuși, experții cred că mecanismul actual nu poate reprezenta o soluție pe termen lung.