Prima pagină » Știri externe » Reuters: SUA folosește o tactică inspirată de la iranieni pentru a transporta petrol prin Golful Persic. Operațiune secretă cu zeci de petroliere

Reuters: SUA folosește o tactică inspirată de la iranieni pentru a transporta petrol prin Golful Persic. Operațiune secretă cu zeci de petroliere

Reuters: SUA folosește o tactică inspirată de la iranieni pentru a transporta petrol prin Golful Persic. Operațiune secretă cu zeci de petroliere Galerie Foto 1
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

SUA au coordonat în ultimele săptămâni o amplă operațiune secretă de transfer al petrolului între nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, folosind o metodă asociată până acum în principal cu Iranul, relatează Reuters.

SUA folosește o tactică inspirată de la iranieni pentru a transporta petrol prin Golful Persic

Potrivit unei investigații Reuters, armata americană a supravegheat în ultimele săptămâni zeci de transferuri de petrol între nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Operațiunea a început la începutul lunii mai și implică utilizarea de drone aeriene și maritime, elicoptere și sisteme de monitorizare pentru coordonarea convoaielor petroliere.

SUA folosește o tactică inspirată din metodele Iranului pentru a transporta petrol prin Golful Persic. Operațiune secretă cu zeci de petrolie

Transferurile au loc în două zone principale, una în largul coastei Fujairah din Emiratele Arabe Unite și alta în apropierea portului Sohar din Oman.

Datele maritime și imaginile satelitare analizate arată că cel puțin 92 de nave au participat la astfel de operațiuni.

Transferuri masive de petrol observate din satelit

Imaginile din satelit analizate de Reuters arată că, pe 11 iunie, nu mai puțin de 17 perechi de petroliere efectuau simultan transferuri de petrol în cele două zone identificate. Prin această rețea offshore ar fi trecut cel puțin 90 de milioane de barili de țiței și produse petroliere de la începutul lunii mai.

Deși volumele rămân sub nivelurile normale de dinaintea conflictului, operațiunea reprezintă una dintre cele mai ample încercări de menținere a fluxurilor energetice din regiune după închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz de către Iran.

Elicopter Apache doborât în timpul misiunii

Patru surse citate de Reuters au declarat că un elicopter american Apache, doborât de Iran pe 9 iunie, participa la această misiune. Incidentul a declanșat ulterior bombardamente de represalii din partea SUA.

Reuters precizează însă că nu a putut confirma exact rolul pe care îl avea aparatul de zbor în operațiunea de transfer a petrolului.

Un oficial american din domeniul apărării a declarat agenției că forțele Comandamentului Central al SUA nu participă la operațiuni de transfer navă-la-navă. Oficialii americani au precizat că ambii membri ai echipajului au fost salvați cu ajutorul unei drone.

O metodă folosită ani la rând de Iran

Transferurile de petrol între nave reprezintă o tehnică utilizată de ani de zile de Iran pentru a masca originea încărcăturilor și pentru a evita sancțiunile internaționale.

Diferența este că operațiunea actuală se desfășoară la o scară mult mai mare. Petrolierele intră în apropierea strâmtorii cu transponderele oprite și luminile reduse, după care transferă încărcătura către petroliere gigant de tip VLCC aflate în așteptare în afara zonei considerate periculoase.

Transferurile durează între 24 și 40 de ore, după care navele mai mici se întorc prin strâmtoare, iar petrolierele încărcate își continuă drumul către destinațiile finale.

Un contractor privat de securitate implicat în operațiune a declarat că armata americană monitorizează constant fiecare etapă a tranzitului.

„Există mai multe puncte de control care permit armatei americane să urmărească progresul petrolierelor desemnate, dar americanii, evident, te urmăresc în permanență”, a declarat una dintre sursele citate de Reuters.

Riscuri majore pentru transportul maritim

Mai multe surse din industria maritimă au avertizat că noul sistem implică riscuri semnificative.

„Pur și simplu nu știi când Iranul ar putea decide să folosească drone sau ambarcațiuni rapide pentru a împiedica tranzitul prin strâmtoare”, a declarat pentru Reuters Noam Raydan, specialist în risc maritim la Washington Institute.

Mai multe surse din domeniul securității maritime susțin că lipsa informațiilor privind poziția exactă a navelor creează riscuri suplimentare.

„Există o lipsă de date fiabile”, a declarat o sursă din industria securității maritime.

Aceeași sursă a explicat că transponderele folosite pentru transmiterea poziției navelor sunt dezactivate, iar companiile nu mai raportează prin canalele maritime obișnuite.

„Companiile nu raportează prin centrele normale de raportare”, a spus sursa, avertizând că acest lucru poate crește riscul unor coliziuni între nave care navighează noaptea cu luminile stinse.

SUA folosește metode asociate „flotelor întunecate”

Michael Froman, președintele Consiliului pentru Relații Externe (Council on Foreign Relations), a remarcat într-o analiză că situația actuală este una fără precedent.

„Pe măsură ce vechile reguli se erodează, este ironic că Statele Unite urmează acum exemplul Chinei, Rusiei, Coreei de Nord și chiar al Iranului, ale căror așa-numite «flote întunecate» au fost cele care au dezvoltat aceste tehnici tocmai pentru a evita sancțiunile impuse de SUA și ONU”, a scris acesta.

Observația se referă la practica utilizării navelor care navighează fără transpondere active pentru a evita detectarea.

„Grecia are tradiția de a sparge blocade”

Ancheta Reuters arată că partea de recepție a operațiunii este dominată de operatori internaționali de petroliere. Printre aceștia se numără și Dynacom Tankers Management din Grecia.

Fondatorul companiei, George Procopiou, a sugerat public că industria găsește soluții alternative pentru transportul petrolului din regiune.

„Libertatea navigației este esențială și nimeni nu poate impune taxe sau alte poveri. Suntem aici pentru a servi, iar Grecia are tradiția de a sparge blocade încă din Antichitate. Nu vreau să intru în mai multe detalii, dar cred că indiciile sunt suficiente pentru a înțelege ce vreau să spun”, a declarat acesta la conferința Capital Link de la Atena.

Aproximativ 90 de milioane de barili ar fi fost transferați

Pe baza imaginilor satelitare și a capacității navelor implicate, Reuters estimează că cel puțin 90 de milioane de barili de țiței și produse petroliere au trecut prin această rețea offshore începând din luna mai.

Exporturile din Emiratele Arabe Unite și Kuweit reprezintă o parte importantă a operațiunii, potrivit datelor maritime analizate de agenție.

Totuși, experții cred că mecanismul actual nu poate reprezenta o soluție pe termen lung.

„Nu văd o soluție permanentă în toate acestea. Este o soluție temporară în mijlocul unor vremuri excepționale”, a declarat Noam Raydan.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Sfârșitul blocadei americane în Iran. Trump anunță că trecerea prin Strâmtoarea Ormuz va fi gratuită pentru totdeauna
16:31
Sfârșitul blocadei americane în Iran. Trump anunță că trecerea prin Strâmtoarea Ormuz va fi gratuită pentru totdeauna
CONTROVERSĂ POLITICO: Șefa Parlamentului European cere o anchetă în cazul unui eurodeputat acuzat de legături cu oficialii ruși
15:50
POLITICO: Șefa Parlamentului European cere o anchetă în cazul unui eurodeputat acuzat de legături cu oficialii ruși
FLASH NEWS Suedia înăsprește politica de imigrație. Parlamentul aprobă revocarea permiselor de ședere și obligă funcționarii să raporteze migranții fără acte
15:03
Suedia înăsprește politica de imigrație. Parlamentul aprobă revocarea permiselor de ședere și obligă funcționarii să raporteze migranții fără acte
CONTROVERSĂ Trump îi cere lui Netanyahu să lase Siria să se ocupe de gruparea Hezbollah din Liban. „Fără mine, Israelul nu ar exista“
14:57
Trump îi cere lui Netanyahu să lase Siria să se ocupe de gruparea Hezbollah din Liban. „Fără mine, Israelul nu ar exista“
FLASH NEWS Trump asigură că, după rezolvarea situației din Iran, va face tot ce îi stă în putință pentru a pune capăt războiului din Ucraina
14:13
Trump asigură că, după rezolvarea situației din Iran, va face tot ce îi stă în putință pentru a pune capăt războiului din Ucraina
NEWS ALERT Trump anunță, de la summit-ul G7, că SUA nu vor plăti despăgubiri și nu vor finanța reconstrucția Iranului. Noi detalii despre acordul cu Teheranul
13:35
Trump anunță, de la summit-ul G7, că SUA nu vor plăti despăgubiri și nu vor finanța reconstrucția Iranului. Noi detalii despre acordul cu Teheranul
Mediafax
Drona-monstru a Ucrainei: 1 tonă de explozibil, capabilă să lovescă ținte de la mii de kilometri distanță
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Mediafax
Germania respinge oficial oferta UniCredit de a cumpăra cea mai importantă bancă germană
Click
Imagini din locuința Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta a renovat totul de la zero: „Când am găsit această casă arăta ca o peșteră”
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Descopera.ro
Când femeia câștigă mai mult și afectează bărbatul: impactul asupra sănătății mintale și relațiilor de cuplu

Cele mai noi

Trimite acest link pe