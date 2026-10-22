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Parlamentul European cere o misiune militară în Marea Neagră după atacurile rusești cu drone

Parlamentul European cere o misiune militară în Marea Neagră după atacurile rusești cu drone
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Parlamentul European a adoptat joi, cu o largă majoritate, o rezoluție care prevede desfășurarea unei misiuni navale în Marea Neagră, după ce mai multe nave comerciale civile au fost atacate cu drone în apropierea apelor teritoriale ale României și Bulgariei. Totodată, rezoluția adoptată de legislativul european condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către dronele rusești.

„Condamnând cu fermitate cele mai recente atacuri soldate cu victime în largul coastelor Bulgariei și României, precum și încălcările repetate ale spațiului aerian românesc, Parlamentul consideră Rusia responsabilă de atacarea navelor civile și de escaladarea războiului său de agresiune împotriva Ucrainei în vestul Mării Negre”, se arată în textul emis de Parlamentul European.

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Rezoluția, adoptată joi cu 432 de voturi pentru, 52 împotrivă și 88 abțineri, menționează că atacurile reprezintă un model clar de escaladare rusă în care Moscova a vizat în mod sistematic transportul maritim civil.

În arhitectura instituțională a Uniunii Europene, Parlamentul European nu are putere de decizie directă în politica externă și de securitate comună. Prin urmare, această rezoluție vine ca un gest de presiune politică asupra executivului de la Bruxelles. Prin urmare, se impune Consiliului și Comisiei Europene să analizeze posibilitatea unei misiuni europene la Marea Neagră pentru a asigura siguranța navigației civile, protejarea rutelor comerciale și paza infrastructurii critice.

„În urma celor mai recente atacuri mortale, eurodeputații afirmă că UE și statele sale membre ar trebui să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale a UE în Marea Neagră, subliniind că libertatea de navigație și securitatea maritimă fac parte din securizarea flancului estic al NATO, a regiunii Mării Negre și a Deltei Dunării. Deputații solicită NATO să ia în considerare o inițiativă privind Marea Neagră, pe baza discuțiilor existente privind posibilitatea unei „santinele la Marea Neagră”, și subliniază importanța unei cooperări regionale mai strânse între Bulgaria, România și Turcia”, se arată în comunicat.

Eurodeputații cer ca banii necheltuiți prin intermediul programului SAFE să fie alocați astfel direct României și Bulgariei pentru a finanța sisteme de detecție timpurie și monitorizare a dronelor.

Mai mult, rezoluția Parlamentului cere accelerarea operaționalizării unui centru de securitate maritimă al UE pentru Marea Neagră, localizat în cele două țări vecine, pentru a centraliza datele de supraveghere. Eurodeputații vor o monitorizare mai strictă și mecanisme de reacție rapidă pentru cablurile submarine de date, rețelele electrice și conductele energetice din regiune.

De asemenea, se cere Alianței Nord-Atlantice extinderea supravegherii aeriene, maritime și submarine, evocând inclusiv conceptul unei „santinele la Marea Neagră”, bazată pe cooperarea strânsă între România, Bulgaria și Turcia.

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