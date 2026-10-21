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Presa americană: Donald Trump crede că Volodimir Zelenski îl sabotează înainte de alegerile pentru Congres de la începutul lunii noiembrie

Presa americană: Donald Trump crede că Volodimir Zelenski îl sabotează înainte de alegerile pentru Congres de la începutul lunii noiembrie
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Donald Trump este convins că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol din Rusia au ca scop parțial subminarea șanselor Partidului Republican la alegerile de la jumătatea mandatului, relatează The Atlantic, care citează surse anonime din anturajul președintelui american.

După înțelegerea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de pe 9 octombrie, care s-a soldat cu ridicarea parțială a sancțiunilor impuse Rusiei și exportul de motorină către Statele Unite, președintele american a cerut un „armistițiu energetic” între Moscova și Kiev, cu toate că nu exista nicio bază pentru acesta.

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În tot acest timp, Trump și-a îndreptat criticile exclusiv către atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia și a dat vina exclusiv pe Volodimir Zelenski pentru creșterea prețurilor la energie, ignorând în același timp cauza reală: blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz ca rezultat al războiului declanșat de SUA în februarie în Orientul Mijlociu.

În acest context, trei persoane din administrația de la Casa Albă au precizat pentru The Atlantic că Trump este convins că atacurile ucrainene sunt parțial menite să submineze șansele republicanilor la alegerile de la începutul lunii noiembrie și, prin urmare, și pe ale sale.

De asemenea, Trump, în ciuda armistițiului energetic impus chiar de el, a ignorat atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. La doar câteva ore după ce un atac cu drone asupra Kievului a ucis șase persoane, inclusiv doi copii, președintele SUA a minimizat amploarea atacurilor rusești și a afirmat că Moscova „nu face chiar atât de multe”.

Publicația americană subliniază că atitudinea indulgentă a lui Trump față de Vladimir Putin a fost o caracteristică constantă a politicii sale timp de un deceniu, dar noul val de concesii pentru Rusia a creat încă un obstacol pentru republicani în ajunul alegerilor pentru Congresul american.

Într-o rară demonstrație de sfidare, mai mulți membri ai Partidului Republican au criticat decizia președintelui SUA și s-au opus încercărilor sale de a deraia progresul unui proiect de lege privind sancțiunile pe care chiar el îl semnase cu doar o lună în urmă în onoarea regretatului senator Lindsey Graham.

Atât Partidul Democrat, cât și cel Republican sunt de părere că democrații vor câștiga majoritatea în Camera Reprezentanților luna viitoare. În același timp, cursa pentru controlul Senatului rămâne complet imprevizibilă. În orice caz, noua componență a Congresului nu își va începe activitatea până pe 3 ianuarie anul viitor, ceea ce înseamnă că Trump va avea libertate deplină de acțiune pentru încă două luni și ar putea fi chiar interesat să își exercite puterile înainte ca partidul său să își piardă majoritatea.

Cu doar două săptămâni înainte de alegeri, un sondaj realizat de Ipsos arăta că rata de aprobare a lui Trump a ajuns la 33%, un minim istoric pentru acesta. În același timp, alți 66% dintre americani se opun acțiunilor sale, iar 52% au declarat că dezaprobă vehement performanța sa.

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