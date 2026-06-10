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România cumpără 12 elicoptere Airbus, în valoare de aproape 300 de milioane de euro. Contractul prin SAFE a fost semnat de Ministerul de Interne

Melania Agiu
Airbus H160, Sursă foto: Airbus
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Airbus Helicopters a semnat un contract cu Ministerul Afacerilor Interne din țara noastră pentru achiziționarea a 12 elicoptere multifuncționale, dintre care șapte aparate de tipul H160 și cinci de tipul H145.

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Airbus H145, Sursă foto: Airbus

Potrivit unui comunicat al companiei, această investiție face parte din inițiativa europeană „Security Action for Europe” (SAFE), care are ca scop consolidarea cadrelor europene de protecție civilă, de intervenție în situații de urgență și de siguranță publică.

„Suntem profund onorați de încrederea pe care Ministerul Afacerilor Interne al României a acordat-o companiei Airbus pentru completarea flotei sale aeronautice prin această comandă istorică care vizează mai multe platforme.”, a declarat Matthieu Louvot, director general al Airbus Helicopters.

„Prin implementarea acestor platforme avansate în cadrul programului SAFE, România își îmbunătățește semnificativ capacitatea operațională, reduce timpul de reacție în situații de urgență și se poziționează ca un contributor important la mecanismele europene integrate de salvare și securitate. Ne angajăm pe deplin să sprijinim operațiunile lor esențiale de salvare a vieților și de asigurare a siguranței publice”, a adăugat reprezentantul Airbus.

Flota va fi operată de Inspectoratul General al Aviației din cadrul Ministerului, sub coordonarea Direcției pentru Situații de Urgență (DSU).

Cum vor fi repartizate elicopterele

Potrivit sursei citate, patru aparate din flota de elicoptere H160 sunt dedicate misiunilor de protecție civilă și de intervenție în caz de dezastre, iar trei vor sprijini operațiunile de menținere a ordinii publice, supravegherea aeriană și operațiunile tactice de securitate.

În ceea ce privește flota de elicoptere H145, aceasta va fi alocată în totalitate serviciului național de urgență și salvare (SMURD) și operațiunilor de salvare montană, constituind resursa principală pentru intervenții medicale de urgență rapide, evacuări medicale specializate și misiuni complexe de căutare și salvare (SAR).

Modelul H145

Propulsat de două motoare Safran Arriel 2E, modelul H145 este echipat cu un sistem digital de control al motorului cu autoritate deplină (FADEC) și cu suita de avionică digitală Helionix. Acesta include un pilot automat de înaltă performanță cu 4 axe, care sporește siguranța și reduce volumul de muncă al pilotului. Datorită nivelului de zgomot extrem de redus, modelul H145 este cel mai silențios elicopter din clasa sa, iar emisiile sale de CO₂ sunt cele mai scăzute dintre toate modelele concurente.

Modelul H160

H160 este unul dintre cele mai avansate, din punct de vedere tehnologic, elicoptere din lume. Potrivit datelor oferite de companie, acesta are o cabină spațioasă. Palele inovatoare ale rotorului principal Blue Edge și rotorul de coadă Fenestron înclinat reduc zgomotul perceput cu până la 50% față de modelele convenționale, asigurând discreția operațională esențială pentru misiunile de serviciu public și menținând în același timp un nivel redus de zgomot pentru comunitățile locale. Optimizat cu motoare Safran Arrano, modelul H160 asigură o reducere cu 18% a consumului de combustibil.

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