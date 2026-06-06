Prin SAFE, România cumpără armament din secolul trecut. Adrian Năstase: „O eroare, pare că ne pregătim să intrăm în al Doilea Război Mondial”

Fostul premier Adrian Năstase critică deciziile luate la nivel guvernamental, în contextul programului SAFE. România se înarmează, dar o face cu armament din secolul trecut, ca și cum ne-am pregăti de al Doilea Război Mondial. Adrian Năstase mai scrie și că i s-a părut o glumă faptul că un elicopter căuta o dronă rătăcită la Constanța, când o dronă Reaper ar fi putut face asta.
România pare a trăi „într-un timp paralel”, consideră Adrian Năstase, iar deciziile luate în ceea ce privește programul SAFE sunt elocvente.
„Deciziile referitoare la programul de înarmare SAFE dau impresia că trăim într-un timp paralel.
Sigur că este important să avem tancuri. (…) Știm că numărul de generali de la arma tancuri depinde de numărul de tancuri. Dar opțiunile de apărare pentru viitor ar fi trebuit orientate, poate mult mai mult, spre instrumente moderne de lupta – drone, anti-drone, arme cu laser, radare, sisteme de război electronic”, scrie Adrian Năstase pe blogul personal.
Fostul premier Adrian Năstase scrie că România ar putea folosi pentru producție prototipurile de drone realizate e companii românești.
În același timp, acesta consideră că am putea descoperi aplicații militare pentru laserul de la Măgurele. În schimb, punctează fostul premier al României, banii din programul SAFE sunt cheltuiți pentru a finanța industria de apărare europeană.
„Mi s-a părut o glumă elicopterul care survola zona de coastă de la Constanța pentru a căuta cu binoclul dronele ucrainene „rătăcite”, în condițiile în care o dronă Reaper ar fi putut face cu ușurință o astfel de monitorizare.
Nu ar fi mai normal să căutam aplicații militare pentru laserul de la Măgurele (americanii, britanicii, chinezii au deja arme cu laser sol-aer)? Cred că deciziile noastre de cheltuire a banilor SAFE, pentru a finanța industria de apărare europeană, cumpărând arme ale trecutului, este o eroare”, încheie Adrian Năstase.
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