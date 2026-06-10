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Curtea Constituțională a amânat sesizarea lui Grindeanu privind depunerea OUG pe programul SAFE de către premierul demis

Ruxandra Radulescu
Curtea Constituțională a amânat sesizarea lui Grindeanu privind depunerea OUG pe programul SAFE de către premierul demis
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Primul termen a sesizării lui Sorin Grindeanu, privind adoptarea OUG 38/2026, pe programul SAFE, de către Guvernul demis Bolojan, este discutată azi la CCR. Avocatul Toni Neacșu argumentează, într-o postare pe Facebook, că magistrații Curții Constituționale a României ar putea respinge, solicitarea PSD-ului. În ceea ce privește sesizarea sindicatelor din ANP, pe tema legii salarizării unitare, discutată tot miercuri, 10 iunie, la Curtea de Apel București, avocatul consideră că este posibil ca balanța să încline în favoarea angajaților.

UPDATE 2. Magistrații Curții Constituționale au amânat pentru 18 iunie decizia pe sesizarea lui Sorin Grindeanu privind existența unui conflictul juridic între Parlament şi Guvern pe Ordonanța SAFE dată de cabinetul interimar Bolojan.

UPDATE: CCR este pe punctul de a amâna decizia în ceea ce privește existența sau nu a unui conflict juridic constituțional între Guvern și Parlament, pe tema ordonanței de urgență emisă de cabinetul interimar Ilie Bolojan cu privire la Programul SAFE. Motivul: judecătorul raportor Iulia Scântei (PNL) nu a depus concluziile. În lipsa concluziilor depuse de către judecătorul raportor, CCR doar va dezbate sesizarea, dar va amâna luarea unei decizii, având în vedere că respectivele concluzii nu sunt depuse la dosar. Surse judiciare susțin că, prin acest artificiu, PNL intenționează să tergiverseze luarea unei decizii de către CCR în această speță, transmit surse Mediafax.

Știre inițială:

La CCR are termen sesizarea lui Sorin Grindeanu privind existența unui conflict juridic de natură constituţională determinat de emiterea de către Guvern a OUG 38/2026, ulterior demiterii prin moțiunea de cenzură. Ședința e programată la ora 12.00. Avocatul Toni Neacșu afirmă că este posibil ca instanța să respingă sesizarea, pe motiv că nu există un blocaj politic între puterile statului, care să necesite intervenția CCR.

„La CCR are termen sesizarea lui Sorin Grindeanu privind existența unui conflict juridic de natură constituţională determinat de emiterea de către Guvern a OUG 38/2026, ulterior demiterii prin moțiunea de cenzură.

Ședința e programată la ora 12 și, dincolo de faptul că actuala CCR este foarte binevoitoare față de Guvernul Bolojan, probabil sesizarea va fi respinsă, dar pe un considerent formal.

Pentru a se constata un conflict juridic constituţional este necesar să existe un blocaj între puterile statului, altfel spus conflictul să fie nu numai real și existent ci și actual, astfel încât numai CCR să-l poată rezolva. Nu e suficient să se constate că Guvernul demis și-a depășit atribuțiile constituţionale.

Or, prin emiterea OUG 38/2026 nu s-a ajuns la nici un blocaj, aceasta a intrat deja în circuitul de aprobare și modificare în Parlament, care astfel poate rezolva singur presupusul conflict”, precizează Toni Neacșu în postarea de pe Facebook.

Curtea de Apel discută solicitarea sindicatelor din ANP, privind suspendarea discuțiilor în Guvern pe legea salarizării

Toni Neacșu consideră că sesizarea sindicatelor din ANP, privind Legea salarizării unitare, propuse de ministrul interimar Dragoș Pîslaru, are la bază un temei corect: „un guvern demis nu poate gestiona în nici un fel legi de asemenea importanță și impact social”.

„La CA București este programată a două ședință într-o cerere de suspendare a tuturor consultărilor și acțiunilor Guvernului demis în legătură cu proiectul Legii salarizării unitare.

Cererea e formulată de Federația Sindicatelor din ANP și, în situația care s-ar admite, ar da o rezolvare de moment acțiunilor sindicale majore împotriva acestei legi și le-ar amâna măcar până cand legea va ajunge în Parlement”, precizează Toni Neacșu.

„Un guvern demis nu poate gestiona în nici un fel legi de asemenea importanță”

Potrivit magistratului, suspendarea discuțiilor pe tema grilei salariale, până la învestirea noului Guvern presupune și un cadru legal strict. Neacșu nu exclude posibilitatea ca instanța de la Curtea de Apel să dea câștig de cauză sindicatelor, având în vedere conflictul între Bolojan și sistemul de justiție.

„Politic și constituțional este soluția cea mai corectă (un guvern demis nu poate gestiona în nici un fel legi de asemenea importanță și impact social), rămâne de văzut însă dacă și din punct de vedere strict juridic există temeiuri pentru suspendare, cadrul legal fiind puțin cam strict.

E posibil ca acest cadru să fie interpretat ceva mai lejer, dat fiind războiul total și pe alocuri fără reguli declanșat între Guvernul Bolojan și Justiție”, mai adaugă acesta.

Sorin Grindeanu a reclamat la CCR, ordonanța depusă de Bolojan, după demiterea din funcție

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reclamat la Curtea Constituțională a României (CCR) ordonanța de urgență a Guvernului Bolojan cu privire la programul SAFE, respectiv OUG 38/2026.

În documentul trimis către CCR, semnat de Sorin Grindeanu, se cere Curții ”să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Guvernul României, declanșat prin emiterea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2026, cu depășirea limitelor constituționale ale prerogativei de legiferare delegată prevăzute de art. 110 alin. (4) și art. 115 din Constituția României, republicată, și cu nesocotirea rolului Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării, consacrat de art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală;”.

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