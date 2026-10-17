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Bloomberg: În plină criză la Marea Neagră, România se oferă să plătească o parte din costurile trupelor SUA, înaintea deciziei Pentagonului

Bloomberg: În plină criză la Marea Neagră, România se oferă să plătească o parte din costurile trupelor SUA, înaintea deciziei Pentagonului
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România este dispusă să plătească o parte din cheltuielile pentru staționarea militarilor americani pe teritoriul său. Oferta vine înainte ca Pentagonul să încheie analiza desfășurării trupelor americane în Europa, care ar putea duce la noi reduceri de efective, relatează Bloomberg.

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Bucureștiul încearcă să mențină trupele americane

România s-a alăturat Poloniei și statelor baltice, care propun stimulente financiare pentru a încuraja menținerea militarilor americani în regiune, potrivit Bloomberg.

În prezent, aproximativ 1.000 de soldați americani sunt staționați în România, la bazele de la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii. Anul trecut, România a fost prima țară europeană afectată de reducerea prezenței militare americane decisă de administrația Donald Trump. Atunci, Statele Unite au renunțat la rotația unei brigăzi prin baza de la Mihail Kogălniceanu.

Pentagonul urmează să încheie până la sfârșitul anului analiza prezenței militare a SUA în Europa. Evaluarea ar putea conduce la noi retrageri de trupe, în timp ce statele de pe flancul estic al NATO încearcă să păstreze sprijinul militar american.

România pregătește investiții de miliarde de euro la Kogălniceanu

Bucureștiul intenționează să investească aproximativ 4 miliarde de euro până în 2040 în baza aeriană Mihail Kogălniceanu, de pe litoralul Mării Negre. Modernizarea ar permite găzduirea unui număr mai mare de militari americani sau aliați.

Ministerul Apărării estimase anterior costul modernizării bazei la 2,5 miliarde de euro, proiectul urmând să permită găzduirea a până la 10.000 de militari.

În paralel, autoritățile române au în vedere creșterea cheltuielilor pentru apărare de la aproximativ 2,5% la 5% din PIB, în linie cu obiectivele NATO. Planurile vin într-un moment în care România se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană.

România este, de asemenea, al doilea beneficiar, după Polonia, al fondurilor europene pentru achiziții de apărare prin programul SAFE.

Atacurile cu drone amplifică tensiunile la Marea Neagră

Oferta adresată Statelor Unite vine în contextul incidentelor recente din apropierea coastelor României. Joi, două nave comerciale, Wine Trader și Yara J, au fost lovite de drone în apropiere de Sulina.

Cinci dintre cei 12 marinari aflați la bordul navei Wine Trader au fost salvați și transportați la un spital din Constanța. Ceilalți șapte sunt în continuare dați dispăruți.

Întrebat dacă Rusia s-a aflat în spatele atacului, președintele Nicușor Dan a declarat că este prea devreme pentru a stabili, pe baza unor dovezi tehnice, că a fost vorba despre un atac rusesc.

Tot vineri seara, șeful statului a anunțat că Franța este primul aliat care a oferit României sprijin pentru apărarea împotriva dronelor în Marea Neagră.

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