Pentagonul analizează mai multe variante pentru reducerea prezenței militare în Europa, inclusiv retragerea a aproximativ 25.000 de militari. Într-un scenariu mai amplu, numărul celor retrași ar putea ajunge la 40.000, potrivit NBC News. În prezent, aproximativ 80.000 de militari americani sunt staționați în Europa.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Germania, Italia și Spania, printre țările care ar putea fi afectate

Reducerea ar putea viza forțe terestre, aeriene și navale, precum și echipamente militare. Germania, Italia și Spania se numără printre țările are ar putea fi afectate, deoarece găzduiesc contingente importante de militari americani.

Una dintre variantele analizate presupune însă ca o parte dintre militarii retrași din alte zone ale Europei să fie mutați mai aproape de Rusia, pe flancul estic al NATO.

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul Comandamentului European al SUA și comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, urma să prezinte vineri o primă analiză secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. Recomandarea finală este așteptată pe 6 noiembrie, înainte ca eventualele propuneri să ajungă la președintele Donald Trump.

De ce analizează SUA reducerea trupelor din Europa

Evaluarea face parte din politica administrației Trump prin care aliații europeni sunt încurajați să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea Europei.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a spus în repetate rânduri că statele europene trebuie să aibă un rol mai important în apărarea convențională a continentului. Pentagonul a început oficial evaluarea în iunie.

Pentru Washington, una dintre întrebările analizate este dacă actuala dispunere a forțelor americane în Europa mai corespunde priorităților administrației Trump.

Aliații europeni se tem că retragerea ar putea afecta descurajarea Rusiei

Posibilitatea unei reduceri importante a trupelor americane a provocat îngrijorare în rândul unor aliați europeni și al unor parlamentari americani.

Statele NATO se confruntă în continuare cu amenințarea Rusiei, iar aliații europeni se tem că o retragere rapidă a unor forțe americane ar putea afecta capacitatea Alianței de a descuraja un eventual atac.

În același timp, mutarea unei părți dintre militarii americani către flancul estic al NATO ar putea schimba modul în care SUA își distribuie forțele pe continent, fără ca numărul total al trupelor americane din Europa să scadă în aceeași măsură.

Departamentul de Stat și Pentagonul, opinii diferite

NBC News a relatat și că Departamentul de Stat și Pentagonul au avut opinii diferite în privința modului în care este făcută evaluarea.

Secretarul de Stat Marco Rubio ar fi intervenit în iunie, după ce Pentagonul se pregătea să informeze miniștrii Apărării din NATO despre posibile reduceri importante ale trupelor americane.

Separat, senatorii americani i-au cerut lui Rubio să se asigure că Departamentul de Stat și diplomații americani sunt implicați pe deplin în evaluarea privind postura forțelor.