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Operațiunile de căutare-salvare au fost reluate după incidentul din Marea Neagră, unde o navă comercială a fost lovită de o dronă

Operațiunile de căutare-salvare au fost reluate după incidentul din Marea Neagră, unde o navă comercială a fost lovită de o dronă
Cum arată acum nava comercială lovită de o dronă, lângă Sulina. Mobilizare de urgență a forțelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru salvarea echipajului
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Operațiunile de căutare-salvare a persoanelor date dispărute, în urma incidentului produs la bordul navei comerciale în Marea Neagră, au fost reluate, azi dimineață. Forțele și mijloacele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne continuă misiunea, printr-o acțiune coordonată la care participă personal și echipamente de la Inspectoratul General de Aviație și de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Până acum, cinci membri ai echipajului navei avariate au fost salvați și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

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În cadrul misiunii, elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație va asigura transportul a patru salvatori din cadrul ISU la bordul navei Wine Trader, pentru continuarea operațiunilor de căutare-salvare. Ulterior, aeronava va efectua un survol de recunoaștere în cadrul unei alte misiuni.
Totodată, nava de intervenție FIFI MAI 0101, având la bord 13 salvatori, va desfășura o misiune de recunoaștere, urmând ca, ulterior, să se deplaseze în zona navei Wine Trader, pentru a participa la continuarea operațiunilor de căutare-salvare’‘, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență.

Cinci membri ai echipajului navei avariate au fost salvați

”Reamintim că, în urma intervențiilor desfășurate anterior, cinci membri ai echipajului navei avariate au fost salvați și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.
Prioritatea echipelor de intervenție rămâne identificarea și salvarea persoanelor date dispărute, cu respectarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea atât a acestora, cât și a personalului implicat în misiune.
Operațiunile se desfășoară în mod coordonat, în funcție de condițiile hidrometeorologice și de evoluția situației din zona incidentului”, se mai scrie în postare.
Nava Yara J, sub pavilionul Insulelor Comore, ar fi fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina, miercuri, 14 octombrie. Apoi, o altă navă, vasul Wine Trader, sub pavilionul San Marino, ar fi fost atacată tot în largul Mării Negre. Incendiul izbucnit la bord a fost stins.  Mai multe forțe și mijloace de intervenție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizate pentru gestionarea situației de urgență generată de incidentul produs la bordul navei comerciale, avariată în largul Mării Negre.
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