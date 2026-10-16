Operațiunile de căutare-salvare au fost reluate după incidentul din Marea Neagră, unde o navă comercială a fost lovită de o dronă

Operațiunile de căutare-salvare a persoanelor date dispărute, în urma incidentului produs la bordul navei comerciale în Marea Neagră, au fost reluate, azi dimineață.ale Ministerului Afacerilor Interne continuă misiunea, printr-o acțiune coordonată la care participă personal și echipamente de la Inspectoratul General de Aviație și de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Până acum, cinci membri ai echipajului navei avariate au fost salvați și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.