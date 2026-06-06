Rusia analizează coborârea vârstei legale de muncă la 12 ani pentru a acoperi deficitul de forță de muncă

Rusia analizează posibilitatea reducerii vârstei legale de muncă la 12 ani și reintroducerea taberelor de muncă pentru copii din perioada sovietică, ca soluție la deficitul de forță de muncă generat de războiul din Ucraina, relatează The Telegraph.

Rusia analizează coborârea vârstei legale de muncă la 12 ani

Propunerea a fost făcută de Olga Iaroslavskaia, comisarul pentru drepturile copilului din Moscova, care susține că tinerii ar trebui să poată lucra în timpul vacanțelor școlare, deoarece „aproape toți vor să muncească vara”.

Aceasta a argumentat că taberele de muncă ar putea oferi atât locuri de muncă, cât și disciplină adolescenților, în special celor ai căror părinți nu își permit să le asigure o „fiestă de trei luni”.

Într-un interviu acordat postului de radio Govorit Moskva, Iaroslavskaia a declarat:

„Mi se pare că revenirea taberelor de muncă este un scenariu realist pe care copiii noștri îl vor susține.”

În prezent, legislația muncii din Rusia permite angajarea copiilor de la vârsta de 14 ani cu acordul scris al părinților, iar de la 15 ani aceștia pot semna singuri un contract de muncă.

„Toți vor să lucreze vara”

În cadrul unei conferințe dedicate siguranței copiilor, Olga Iaroslavskaia a afirmat:

„Când vorbim cu adolescenți de 12 ani și peste, toți vor să lucreze vara, aproape toți.”

Ea a susținut că elevii ar trebui să poată avea locuri de muncă part-time în timpul vacanțelor pentru a câștiga „niște bani de buzunar”, adăugând că „nu este un secret că trebuie să schimbăm legislația federală a muncii”.

Oficialul a invocat propria experiență din perioada sovietică:

„În clasa a șaptea am fost duși să plivim roșii la 40 de grade, într-o baracă aflată în mijlocul câmpurilor. Am supraviețuit și, mai mult decât atât, am adus acasă 120 de ruble”, a spus aceasta.

Economia Rusiei are nevoie de milioane de angajați

Economiștii avertizează că deficitul de forță de muncă din Rusia este atât de grav încât riscă să afecteze economia țării pentru mulți ani.

Deși Vladimir Putin a vorbit despre o rată istorică scăzută a șomajului, de aproximativ 2%, lipsa angajaților disponibili a determinat companiile să majoreze salariile pentru a atrage personal, ceea ce a crescut costurile pentru consumatori și a redus profiturile firmelor.

Potrivit estimărilor Bloomberg, economia rusă are nevoie de aproximativ 1,5 milioane de lucrători suplimentari pentru echilibrarea pieței muncii. Uniunea Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia estimează un deficit de trei milioane de angajați până în 2030.

Emigrarea și războiul au agravat criza demografică

Criza forței de muncă este alimentată de mai mulți factori: scăderea natalității la niveluri record, plecarea din țară a până la un milion de tineri profesioniști, în mare parte educați, pentru a evita mobilizarea după invazia la scară largă a Ucrainei, precum și pierderile umane înregistrate pe front.

Potrivit estimărilor citate în articol, aproximativ 1,5 milioane de militari ruși au fost uciși sau răniți în Ucraina.

„În istoria modernă a Rusiei nu am mai trăit niciodată un asemenea deficit de forță de muncă. Nu am avut niciodată ceva asemănător”, declara în aprilie Elvira Nabiullina, guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei.

Lecturi obligatorii despre război pentru elevi

Locurile de muncă part-time nu sunt singura activitate pregătită pentru copiii ruși în timpul vacanței de vară.

Ministerul Educației de la Moscova a prezentat în această săptămână lista obligatorie de lecturi pentru elevi, care include mai multe volume ce glorifică războiul și militarii ruși implicați în ocuparea unor teritorii din Ucraina.

Ministrul Educației, Serghei Kravțov, a precizat că lista conține lucrări „cu orientare patriotică, despre patrie, despre faptele apărătorilor contemporani ai patriei, inclusiv eroii operațiunii militare speciale”.

Printre noile titluri introduse se numără Umbrele Donbasului: Mici povești dintr-un mare război, o colecție de povestiri despre soldați și combatanți ruși descriși drept persoane care „s-au dovedit mai puternice decât dificultățile care i-au lovit”, precum și Donbas: Inima Rusiei, volum care deplânge „vărsarea tragică de sânge” din regiunea ucraineană Donețk și susține că aceasta aparține Moscovei.

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