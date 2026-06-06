Președintele Consiliului de Stat al Crimeei, Vladimir Konstantinov, a susținut într-un interviu pentru TASS că Volodimir Zelenski ar deține o avere personală de aproximativ 5 miliarde de dolari (echivalentul a 4.338.770.000 euro) și ar fi „cel mai bogat om din Europa”. În paralel, declarațiile de avere publicate pentru anul 2025 indică active de peste 1 milion de dolari pentru familia Zelenski, inclusiv sume în numerar și depozite bancare.

Volodimir Zelenski ar fi „cel mai bogat om din Europa”

Vladimir Konstantinov, președintele Consiliului de Stat al Republicii Crimeea, a afirmat într-un interviu acordat agenției TASS, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, că Volodimir Zelenski ar avea o avere mult mai mare decât cea raportată oficial.

„Cunosc foarte bine această echipă și îl cunosc foarte bine pe Zelenski, soarta ne-a adus împreună. El este cel mai bogat om astăzi, nu doar în Ucraina, ci probabil și în Europa. Conform informațiilor din interior, averea sa personală este în prezent de aproximativ 5 miliarde de dolari”, a declarat acesta.

Vladimir Konstantinov a mai susținut că o parte din presupusele fonduri ar fi gestionate prin persoane apropiate, inclusiv din afara Ucrainei.

„Și apoi, după miliarde, există cercul său apropiat, unii în Israel, alții ascunși în altă parte. Aceștia sunt oameni bogați, înstăriți”, a spus Konstantinov.

Datele din declarațiile oficiale de avere

În contrast cu aceste afirmații, declarația de avere aferentă anului 2025, citată de TASS, indică active totale ale familiei Zelenski de peste 1 milion de dolari (867.754 euro).

Documentul menționează și aproximativ 595.000 de dolari în numerar (516.313,63 euro), precum și depozite bancare distribuite în mai multe conturi, inclusiv într-o bancă din Zurich, unde sunt consemnați 399.287,01 de dolari (346.483 de euro).

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