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Un bebeluș palestinian a fost împușcat mortal de armata israeliană

Un bebeluș palestinian a fost împușcat mortal de armata israeliană
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Un bebeluș palestinian în vârstă de doar șapte luni a murit în Cisiordania ocupată, după ce forțele armate israeliene au deschis focul asupra mașinii în care acesta se afla împreună cu părinții săi, în zona Hebron. Părinții copilului au fost răniți în incident, notează Reuters.

Bebelus pastelian a fost împușcat mortal de armata israeliană

Potrivit relatărilor, soldații israelieni au tras vineri asupra unui vehicul care transporta un bebeluș de șapte luni și părinții acestuia, în zona Tel Rumeida din Hebron, în Cisiordania ocupată.

Un bebelus pastelian a fost împușcat mortal de armata israeliană

Copilul, Sam Fahd Abu Haikal, a fost grav rănit și transportat de urgență la spital, unde a murit ulterior. Ambii părinți au fost răniți.

Armata israeliană a transmis că soldații au tras asupra unui vehicul pe care l-au considerat ca îndreptându-se spre ei.

Ulterior, o anchetă preliminară a indicat că persoanele rănite erau civili neimplicați. IDF a precizat că „incidentul este în curs de analiză” și și-a exprimat „profundul regret pentru orice vătămare a persoanelor neimplicate”.

Mărturia tatălui

Fahd Abu Haikal, tatăl copilului și lector la Universitatea din Betleem, a declarat pentru Haaretz că familia se afla în mașină când a fost oprită de soldați.

El a spus că vehiculul s-a oprit complet la semnalul militarilor, însă aceștia au deschis imediat focul. Potrivit declarației sale, un glonț i-a străpuns mâna și l-a lovit pe copilul aflat în brațele mamei, pe bancheta din spate.

Bărbatul a susținut că militarii puteau vedea clar că în mașină se afla o familie și a cerut tragerea la răspundere a persoanei care a deschis focul.

Incident similar în Tamoun, în Valea Iordanului

Într-un incident separat, petrecut pe 15 martie în Tamoun, în Valea Iordanului, soldați israelieni au tras asupra unui alt vehicul, ucigând un cuplu palestinian și doi dintre copiii lor.

Potrivit organizației B’Tselem, alți doi copii au fost scoși din mașină și au suferit răni ușoare, iar accesul ambulanțelor a fost întârziat.

Organizația a mai precizat că vehiculul familiei a fost confiscat ulterior și prezenta multiple urme de gloanțe.

ONU a transmis că, de la începutul războiului, peste 1.000 de palestinieni au fost uciși în Cisiordania și Ierusalimul de Est, dintre care cel puțin 240 copii.

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