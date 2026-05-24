Rusia confirmă că a bombardat Kievul cu rachete balistice și hipersonice. „Oreșnik”, „Kinjal” și „Zirkon” au făcut prăpăd în capitala Ucrainei

Ministerul rus al Apărării a confirmat bombardarea Kievului cu rachete balistice și hipersonice. Printre armele folosite, și temutele „Oreșnik” și „Kinjal”, rachete care depășesc viteza de Mach10 și nu pot fi interceptate de niciun sistem de apărare antiaeriană.

În loviturile aplicate unor ținte militare din Ucraina, Ministerul rus al Apărării a folosit rachete balistice „Oreșnik”, rachete hipersonice „Kinjal” și rachete de croazieră „Zirkon”.

Potrivit ministerului, citat de agenția rusă de presă Interfax, atacurile au vizat „obiective de comandă militară, baze aeriene și întreprinderi ale complexului militar-industrial ucrainean”.

„Ca răspuns la atacurile Ucrainei…”

„Ca răspuns la atacurile Ucrainei asupra obiectivelor civile de pe teritoriul Rusiei, Forțele Armate ale Federației Ruse au lansat un atac masiv cu rachete balistice «Oreșnik», rachete aerobalistice «Iskander», rachete hipersonice aerobalistice «Kinjal» și rachete de croazieră «Zirkon», precum și cu rachete de croazieră lansate din aer, de pe mare și de la sol și drone de atac”, a transmis Ministerul Apărării de la Moscova.

Instituția a susținut că „țintele atacului au fost atinse, iar toate obiectivele desemnate au fost lovite”.

Anunțul vine după atacul de amploare lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra Ucrainei, în care, potrivit autorităților de la Kiev, au fost folosite zeci de rachete și sute de drone.

„Oreșnik” este o rachetă balistică cu rază medie de acțiune, prezentată de președintele Vladimir Putin, în noiembrie 2024, drept un nou sistem hipersonic capabil să transporte focoase convenționale sau nucleare. Racheta poate atinge viteze de peste Mach 10 și ar fi capabilă să lovească ținte aflate pe întreg teritoriul Europei.

„Kinjal” este o rachetă hipersonică lansată din aer, cu rază de peste 2.000 de kilometri. „Zirkon” este o rachetă hipersonică navală, cu rază de peste 1.000 de kilometri și viteză de până la Mach 10.

Deja testate pe frontul din Ucraina, aceste arme au forța să depășească sistemele actuale de apărare antiaeriană și antirachetă.

