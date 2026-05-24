Război în Ucraina, ziua 1550. Rușii au făcut prăpăd în Kiev: atac de amploare cu zeci de rachete și drone. Un mort și mai multe persoane rănite

Războiul din Ucraina a intrat, duminică, 24 mai 2026, în a 1550-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Forțele ruse au lansat un atac combinat de amploare cu rachete și drone asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, lovind mai multe clădiri și rănind cel puțin cinci persoane.

Atacuri în valuri asupra Kievului

Jurnaliștii aflați la fața locului relatează o serie masivă de lovituri cu rachete asupra capitalei Ucrainei în jurul orei 1:00, ora locală, și apoi din nou la ora 3:00. Au fost emise alerte de raid aerian pentru toate regiunile țării, potrivit The Kyiv Independent.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că zeci de rachete se îndreptau spre capitală în jurul orei 00:30. La scurt timp după aceea, au emis avertismente cu privire la o posibilă lansare a unei rachete balistice cu rază medie de acțiune de tip Oreșnik.

Timur Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei Ucrainei, a raportat pagube la mai multe locuri de impact din oraș, inclusiv în districtele Obolon, Șevcenko, Holosiiv, Solomiansk, Desna, Darnîța, Dnipro și Podil. Oficialii au declarat că sunt cel puțin cinci răniți. Au fost semnalate pagube în districtul Șevcenko, după ce fragmente de rachetă au căzut pe o clădire de 24 de etaje. De asemenea, resturile au lovit și acoperișul unei clădiri înalte din districtul Darnîța, în timp ce alte clădiri au fost avariate în districtele Solomiansk și Dnipro, a spus Tkachenko.

Printre alte pagube aduse infrastructurii din Kiev, rachetele și dronele rusești au lovit un supermarket, un garaj și mai multe depozite din diferite cartiere ale orașului.

Au fost auzite explozii și în orașele Cerkasi și Kropivnîțki, precum și în regiunea Hmelnițki.

