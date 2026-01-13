Noua rachetă balistică Oreshnik a Rusiei, amenințare directă la adresa NATO și SUA. „Poate lovi Parisul sau Berlinul în mai puțin de 20 de minute”

Rusia a confirmat că a lovit orașul ucrainean Liov cu noua sa rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune Oreshnik, pe 9 ianuarie, ceea ce marchează a doua utilizare operațională a sistemului. Analiștii din domeniul apărării consideră că lovitura a avut mai puțin legătură cu impactul pe câmpul de luptă ucrainean și mai mult cu semnalarea unei amenințări crescânde a acestei rachete la adresa NATO și a Statelor Unite.
Cu o rază de acțiune care depășește 5.500 km și viteze susținute de peste Mach 10, racheta Oreshnik este un descendent direct al proiectului RS-26 Rubezh, notează Army Recognition.
Sistemul a fost reutilizat și implementat rapid pentru a umple o nișă critică în arsenalul hipersonic al Rusiei. De la lansare până la impact, racheta Oreshnik poate lovi Parisul sau Berlinul în mai puțin de 20 de minute și ar putea ajunge – teoretic – la Washington DC sau Chicago dacă ar fi lansată din regiunile arctice sau de pe platforme mobile desfășurate în avans.
Deși racheta a fost utilizată deasupra orașului Liov cu o încărcătură utilă convențională, arhitectura sa este concepută de la început pentru a suporta mai multe tipuri de focoase, inclusiv MIRV-uri nucleare (Multiple Independently targetable Reentry Vehicle – încărcături multiple dirijabile independentpentru rachete balistice intercontinentale, dotate cu focoase nucleare).
„Traiectoria sa de manevră și profilul de zbor redus reduc semnificativ timpul de avertizare timpurie pentru rețelele radar tradiționale, în special cele care protejează Europa Centrală și de Vest”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.
Ceea ce diferențiază racheta Oreshnik de sistemele de rachete rusești anterioare este rolul său clar în descurajarea intervenției occidentale.
Prin proiectarea unei capacități de atac credibile în adâncul teritoriului NATO cu un sistem care combină viteza hipersonică și potențialul nuclear, Moscova construiește un cadru de escaladare care estompează în mod deliberat granița dintre conflictul regional și confruntarea strategică.
„Statele Unite accelerează dezvoltarea interceptorului Glide Phase și consolidează desfășurarea sistemelor THAAD și Aegis Ashore în Europa, dar aceste capacități rămân limitate ca număr și geografie. Germania a activat abia recent prima sa baterie Arrow 3, iar nicio națiune europeană nu dispune în prezent de sisteme de apărare hipersonice specifice în cantitate suficientă pentru a oferi o acoperire completă împotriva întregii game de traiectorii potențiale ale rachetelor Oreshnik”, explică Alain Servaes, redactor-șef al Army Recognition Group.
Pentru Ucraina, amenințarea este imediată și severă. În ciuda eficacității dovedite a bateriilor Patriot împotriva rachetelor precum Kinzhal, viteza, altitudinea și manevrabilitatea rachetei Oreshnik o plasează în mare parte în afara razei defensive a Ucrainei.
Spațiul aerian ucrainean rămâne vulnerabil la această clasă de arme, iar atacul asupra orașului LIOV, situat la aproximativ 70 km de granița cu Polonia, subliniază încrederea Moscovei în capacitatea sa de a opera în apropierea teritoriului NATO fără teama de interceptare.
În timp ce analiștii militari continuă să dezbată dacă racheta Oreshnik reprezintă un factor decisiv care schimbă regulile jocului sau o iterație avansată a conceptelor existente de rachete balistice, o realitate devine din ce în ce mai clară.
„Această rachetă este concepută nu doar pentru a distruge ținte, ci și pentru a descuraja, intimida și fractura coeziunea politică. Funcționează ca un instrument de comunicare strategică, avertizând NATO că Rusia dispune acum de o capacitate de atac rapidă, cu rază lungă de acțiune, care operează în afara limitelor regimurilor existente de control al armelor”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.
Potențialul distructiv al rachetei Oreshnik provine din combinația dintre o rază lungă de acțiune, o sarcină utilă mare și manevrabilitate avansată.
Se estimează că racheta poate transporta până la 1,5 tone de sarcină utilă, distribuită pe mai multe focoase sau submuniții.
Birourile de proiectare rusești au aplicat, se pare, tehnologii derivate din programul Avangard boost-glide pentru a îmbunătăți supraviețuirea vehiculelor de reintrare în condiții de stres termic și aerodinamic extrem.
Rezultatul este un sistem optimizat pentru a penetra zonele de apărare aeriană dense și integrate, mai degrabă decât să opereze la marginile acestora.
Într-o configurație nucleară, racheta Oreshnik devine o armă capabilă de prima lovitură. Fiecare focos ar putea fi țintit independent, cu randamente estimate cuprinse între 100 și 300 de kilotone.
„Dacă descurajarea intră acum într-o fază de mare viteză, definită de viteză hipersonică, cronograme de decizie comprimate și ambiguitate a sarcinii utile, Oreshnik reprezintă salva sa de deschidere. NATO și Statele Unite se confruntă acum cu o nouă ecuație strategică în care minutele, nu orele, definesc timpul de avertizare și unde o singură lansare ar putea declanșa consecințe mult dincolo de câmpul de luptă din Ucraina”, avertizează Army Recognition.
RECOMANDAREA AUTORULUI: