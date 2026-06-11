Rusia înțelege că nu poate câștiga împotriva NATO, spune comandantul suprem al SUA în cadrul Alianței. „Ei înțeleg termenul de alianță defensivă”

Generalul american care conduce Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), Alexus G. Grynkewich, a precizat recent în cadrul unui interviu că Rusia „nu caută un conflict”, în ciuda îngrijorărilor țărilor europene cu privire la potențialele lacune în apărare lăsate de retragerea trupelor americane, transmite Financial Times.

Întrebat joi despre posibilitatea unui atac al Rusiei în statele baltice, generalul american Alexus G. Grynkewich a precizat că rolul său este de a se asigura că descurajarea NATO rămâne capabilă și că Moscova înțelege că nu poate avea un succes militar împotriva țărilor membre.

„Am urmărit cu mare atenție informațiile. Rusia nu caută un conflict […] Ei înțeleg termenul «alianță defensivă» și înțeleg că avem o serie de avantaje asimetrice”.

Comentariile SACEUR vin în contextul în care Statele Unite au anunțat că vor să reducă capacitățile militare pe care le au în Modelul de Forțe NATO, rezerva de forțe și echipamente a alianței care pot fi desfășurate în termen de 10, 20 și 180 de zile ca răspuns la o criză.

Pe de altă parte, evaluările statelor baltice sunt contrare afirmațiilor lui Grynkewich și sunt de părere că retragerea americanilor din Europa ar slăbi capacitatea de descurajare a NATO. Generalul american a precizat în acest sens, din propriile convingeri, că Moscova nu va întreprinde nicio mișcare în statele din Europa de Est.

„Rusia înțelege că, dacă încearcă ceva în statele baltice, nu va reuși. Pentru că știu că nu vor reuși, nu își vor asuma riscul pentru așa ceva”.

Ce capabilități își retrag americanii din Europa

Printre mijloacele americane care ar putea fi retrase se numără un grup de atac al portavionului american și toate submarinele capabile să lanseze rachete de croazieră, o serie de avioane de patrulare maritimă Poseidon, avioane de realimentare aeriană și avioane de vânătoare F-16 și F-15E, potrivit ziarului german Die Welt.

„Este o serie de capabilități aeriene și maritime de care noi, SUA, avem nevoie în cazul unei probleme în Pacific”, a declarat Grynkewich.

Putin a respins temerile Europei cu privire la un atac rusesc

Săptămâna trecută, în marja Forumului Economic de la Sankt Petersburg, Vladimir Putin a respins temerile care circulă prin Europa că Rusia ar putea ataca țările NATO, numindu-le „prostii”.