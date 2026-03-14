Scandal în familia regală norvegiană. Fiul prințesei moștenitoare a recunoscut transportul a 3,5 kg de marijuana

Procesul lui Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, continuă la tribunalul districtual din Oslo, după ce tânărul a recunoscut că a transportat droguri și o sumă mare de bani în 2020. Cazul face parte dintr-o serie de peste 40 de infracțiuni în care este implicat și atrage atenția întregii țări, relatează Mediafax.

Fiul prințesei moștenitoare a recunoscut transportul a 3,5 kg de marijuana

În ultima ședință, Marius Borg Høiby a recunoscut că a acceptat să ajute un cunoscut, ducând o cutie cu bani într-un alt oraș și revenind cu marijuana. „Poliția a găsit pe telefonul lui fotografii cu bani și droguri, precum și o întreagă corespondență legată de transport”, notează BILD. Ancheta estimează valoarea sumei din cutie la aproximativ 300.000 de coroane norvegiene (27.000 de euro). Tânărul a declarat că, la acea vreme, a consumat droguri și nu a primit nicio plată pentru transport.

Procesul, care se va încheia pe 19 martie, îl vizează pe Høiby pentru 38 de capete de acuzare, printre care viol, violență domestică, agresiune și infracțiuni legate de droguri. Este unul dintre cele mai grave scandaluri care au afectat familia regală norvegiană în timp de pace, punând presiune atât pe justiție, cât și pe imaginea publică a monarhiei.

