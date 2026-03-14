Scandal în familia regală norvegiană. Fiul prințesei moștenitoare a recunoscut transportul a 3,5 kg de marijuana

14 mart. 2026, 19:06, Actualitate
Procesul lui Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, continuă la tribunalul districtual din Oslo, după ce tânărul a recunoscut că a transportat droguri și o sumă mare de bani în 2020. Cazul face parte dintr-o serie de peste 40 de infracțiuni în care este implicat și atrage atenția întregii țări, relatează Mediafax.

În ultima ședință, Marius Borg Høiby a recunoscut că a acceptat să ajute un cunoscut, ducând o cutie cu bani într-un alt oraș și revenind cu marijuana. „Poliția a găsit pe telefonul lui fotografii cu bani și droguri, precum și o întreagă corespondență legată de transport”, notează BILD. Ancheta estimează valoarea sumei din cutie la aproximativ 300.000 de coroane norvegiene (27.000 de euro). Tânărul a declarat că, la acea vreme, a consumat droguri și nu a primit nicio plată pentru transport.

Procesul, care se va încheia pe 19 martie, îl vizează pe Høiby pentru 38 de capete de acuzare, printre care viol, violență domestică, agresiune și infracțiuni legate de droguri. Este unul dintre cele mai grave scandaluri care au afectat familia regală norvegiană în timp de pace, punând presiune atât pe justiție, cât și pe imaginea publică a monarhiei.

Motivul pentru care se cere descalificarea piesei cu care România va participa la Eurovision 2026, „Choke me”. I se aduc critici dure

NATO testează „apărarea totală” în zona Arctică. 25.000 de militari și civili se pregătesc pentru apărarea flancului nordic al Alianței

FLASH NEWS Presa iraniană anunță că trupul fostului secretar al Consiliului Suprem de Apărare al Iranului a fost înmormântat fără cap
20:18
Presa iraniană anunță că trupul fostului secretar al Consiliului Suprem de Apărare al Iranului a fost înmormântat fără cap
VIDEO Intervenție ca în filme în Argeș. Un bărbat care a încercat să lovească cu sabia un luptător SAS a fost împușcat în picior. De la ce a pornit totul
19:56
Intervenție ca în filme în Argeș. Un bărbat care a încercat să lovească cu sabia un luptător SAS a fost împușcat în picior. De la ce a pornit totul
ACTUALITATE Este mai bine să bei apă rece sau caldă? Experții explică care este mai sănătoasă
19:52
Este mai bine să bei apă rece sau caldă? Experții explică care este mai sănătoasă
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Trump respinge discuțiile de pace. Războiul cu Iranul intră în „faza decisivă” după atacul SUA asupra insulei Kharg
19:35
🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Trump respinge discuțiile de pace. Războiul cu Iranul intră în „faza decisivă” după atacul SUA asupra insulei Kharg
REACȚIE Fiica Elenei Lasconi spune că România ar putea fi folosită împotriva Iranului: „Președintele a decis să pună o țintă pe spatele nostru”
19:05
Fiica Elenei Lasconi spune că România ar putea fi folosită împotriva Iranului: „Președintele a decis să pună o țintă pe spatele nostru”
INEDIT Telenovela regală continuă. Prințul Harry dezminte că Meghan i-ar fi spălat creierul
18:48
Telenovela regală continuă. Prințul Harry dezminte că Meghan i-ar fi spălat creierul
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Ce se întâmplă doctore
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș uman ar fi fost descoperit în Bulgaria
FLASH NEWS Ministrul Apărării, anunț despre momentul sosirii militarilor americani în România
19:59
Ministrul Apărării, anunț despre momentul sosirii militarilor americani în România
ALEGERI Viktor Orban îi avertizează pe alegătorii maghiari prin afișe electorale: Zelenski și Ursula vor controla Ungaria prin Peter Magyar
19:27
Viktor Orban îi avertizează pe alegătorii maghiari prin afișe electorale: Zelenski și Ursula vor controla Ungaria prin Peter Magyar
EMISIUNI Mircea Ursu, supranumit „bodyguardul lui Dumnezeu”, invitat la MARTORII – duminică, 15 martie, ora 19:00
19:00
Mircea Ursu, supranumit „bodyguardul lui Dumnezeu”, invitat la MARTORII – duminică, 15 martie, ora 19:00
VIDEO Un incendiu a mistuit un magazin de la parterul unui bloc din Pantelimon, București. Degajări mari de fum
18:31
Un incendiu a mistuit un magazin de la parterul unui bloc din Pantelimon, București. Degajări mari de fum
TURISM Alertă MAE pentru românii care vor să călătorească în Dubai: „Evitați orice călătorie” / Recomandările ministerului pentru cetățenii români din EAU
18:31
Alertă MAE pentru românii care vor să călătorească în Dubai: „Evitați orice călătorie” / Recomandările ministerului pentru cetățenii români din EAU
EXTERNE Franța, în așteptarea primului tur al alegerilor locale. Mize mari în marile orașe și un test pentru prezidențialele de anul viitor
18:11
Franța, în așteptarea primului tur al alegerilor locale. Mize mari în marile orașe și un test pentru prezidențialele de anul viitor

