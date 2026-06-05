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Acuzații grave la adresa lui JD Vance din partea spionajului israelian. Vicepreședintele SUA este acuzat că a dezvăluit planul Mossadului despre Iran

Acuzații grave la adresa lui JD Vance din partea spionajului israelian. Vicepreședintele SUA este acuzat că a dezvăluit planul Mossadului despre Iran
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Mai multe surse din serviciile de informații israeliene îl acuză pe vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, că a divulgat direct către Recep Erdogan un plan al Mossadului de a folosi forțele kurde împotriva Iranului. Mai apoi, liderul Turciei a făcut lobby pe lângă Trump pentru a renunța la această strategie, scrie Jerusalem Post.

Potrivit rapoartelor publicate de instituțiile media din Israel, Mossadul, condus de David Barnea, crease un plan detaliat pentru a răsturna regimul de la Teheran cu ajutorul forțelor kurde. În acest sens, Mossad și CIA au oferit bani, vehicule și arme milițiilor kurde din regiune pentru a avansa în Iran. Scopul acestei operațiuni era declanșarea unei rebeliuni interne masive în Iran concomitent cu acțiunile militare directe din operațiunea „Epic Fury”.

Mai multe surse din cadrul comunității de informații din Israel au sugerat că oficiali, în special vicepreședintele Vance, ar fi divulgat acest plan secret direct președintelui turc Recep Erdogan. Motivul acestei scurgeri de informații ar fi dat de opoziția puternică față de extinderea războiului cu Iranul, unde o campanie de schimbare a regimului de la Teheran ar fi fost văzută ca un potențial dezastru militar.

Turcia îi consideră pe kurzi un dușman al țării

Turcia consideră grupările militare kurde drept organizații teroriste și o amenințare directă pentru securitatea sa națională. După ce ar fi aflat despre acest plan, Erdogan l-a contactat telefonic pe Donald Trump, căruia i-a spus că nu va tolera crearea unei forțe paramilitare kurde la granița sa. Președintele Turciei ar fi amenințat cu o intervenție militară directă dacă planul continua. În urma presiunilor exercitate, Trump a decis să anuleze întreaga operațiune a Mossadului pentru a nu complica și mai mult conflictul regional.

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