Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio: „Suntem încă în NATO. Dar NATO are nevoie de schimbări semnificative”

Marco Rubio a depus mărturie miercuri după-amiază în fața Comisie de Alocări Bugetare din Senat.

Secretarul de Stat al SUA a vorbit despre bugetul pentru anul fiscal 2027 și tulburările din Orientul Mijlociu. Anterior, Rubio a fost interogat în Camera Reprezentanților,unde democrații l-au criticat cu privire la războiul cu Iran, după ce Teheranul a anunțat oficial că a blocat negocierile pentru pace și redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Marco Rubio, despre NATO

Secretarul de Stat a fost interogat marți și pe Dealul Capitoliului cu privire la răspunsul la cea mai recentă epidemie de Ebola, reducerile de finanțări glboale în domeniul sănătății și sprijinul SUA acordat Taiwanului.

Cât despre NATO, Marco Rubio a anunțat că Donald Trump va participa personal la următorul summit NATO de la Ankara.

„Însuși Trump va participa la următoarea reuniune NATO de la Ankara”, a anunțat Rubio.

Secretarul a asigurat apartenența SUA la NATO după ce președintele Trump a amenințat că ar putea retrage națiunea americană din cadrul alianței militare după disputele aprinse cu statele europene pe tema anexării americane a Groenlandei și lipsa sprijinului european pentru operațiunile americane în Iran.

Însă, Rubio a precizat că alianța nord-atlantică are nevoie de schimbări semnificative.

„Suntem încă în NATO, dar NATO are nevoie de schimbări semnificative.”, a declarat secretarul.

Sursa Video: Departamentul de Stat/Preluare Clash Report

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