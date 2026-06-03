Prima pagină » Știri externe » Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio: „Suntem încă în NATO. Dar NATO are nevoie de schimbări semnificative”

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio: „Suntem încă în NATO. Dar NATO are nevoie de schimbări semnificative”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Marco Rubio a depus mărturie miercuri după-amiază în fața Comisie de Alocări Bugetare din Senat.

Vezi galeria foto
17 poze

Secretarul de Stat al SUA a vorbit despre bugetul pentru anul fiscal 2027 și tulburările din Orientul Mijlociu. Anterior, Rubio a fost interogat în Camera Reprezentanților,unde democrații l-au criticat cu privire la războiul cu Iran, după ce Teheranul a anunțat oficial că a blocat negocierile pentru pace și redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Marco Rubio - Foto: Mediafax foto

Marco Rubio – Foto: Mediafax foto

Marco Rubio, despre NATO

Secretarul de Stat a fost interogat marți și pe Dealul Capitoliului cu privire la răspunsul la cea mai recentă epidemie de Ebola, reducerile de finanțări glboale în domeniul sănătății și sprijinul SUA acordat  Taiwanului.

Cât despre NATO, Marco Rubio a anunțat că Donald Trump va participa personal la următorul summit NATO de la Ankara.

„Însuși Trump va participa la următoarea reuniune NATO de la Ankara”, a anunțat Rubio.

Secretarul a asigurat apartenența SUA la NATO după ce președintele Trump a amenințat că ar putea retrage națiunea americană din cadrul alianței militare după disputele aprinse cu statele europene pe tema anexării americane a Groenlandei și lipsa sprijinului european pentru operațiunile americane în Iran.

Însă, Rubio a precizat că alianța nord-atlantică are nevoie de schimbări semnificative.

„Suntem încă în NATO, dar NATO are nevoie de schimbări semnificative.”, a declarat secretarul.

Sursa Video: Departamentul de Stat/Preluare Clash Report

Autorul recomandă: Marco Rubio, despre Iran și tensiunile cu Europa: Era să ajungă precum Coreea de Nord. La ce bun să fim membri NATO dacă nu ne putem folosi bazele

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Donald Trump se consideră unul dintre „cei mai buni intelectuali” din istoria SUA: „Am obținut scorul perfect”
23:15
Donald Trump se consideră unul dintre „cei mai buni intelectuali” din istoria SUA: „Am obținut scorul perfect”
MILITAR Ucraina a testat o nouă rachetă balistică pentru crearea unui sistem de apărare aeriană
21:56
Ucraina a testat o nouă rachetă balistică pentru crearea unui sistem de apărare aeriană
FLASH NEWS Șeful NATO comentează incidentul cu dronă de la Galați. Care este explicația lui Mark Rutte pentru încălcarea spațiului aerian
20:37
Șeful NATO comentează incidentul cu dronă de la Galați. Care este explicația lui Mark Rutte pentru încălcarea spațiului aerian
ENERGIE „Raționalizare voluntară” a curentului electric din cauza AI în UE. Ce solicită Uniunea Europeană
20:32
„Raționalizare voluntară” a curentului electric din cauza AI în UE. Ce solicită Uniunea Europeană
MILITAR După incidentul de la Galați, Zelenski spune că va trimite experții ucraineni în apărare aeriană și antidronă în România și țările baltice
20:18
După incidentul de la Galați, Zelenski spune că va trimite experții ucraineni în apărare aeriană și antidronă în România și țările baltice
ARTĂ Două tablouri cu pisici găsite într-o ghenă de gunoi au adus unui cuplu din Marea Britanie o mică avere. Cu cât s-au vândut la licitație
19:44
Două tablouri cu pisici găsite într-o ghenă de gunoi au adus unui cuplu din Marea Britanie o mică avere. Cu cât s-au vândut la licitație
Mediafax
Fritz, reacție după numirile de la ICR: O colaboratoare a lui Adrian Năstase și un colaborator al lui Călin Georgescu
Digi24
Verdict final în cazul dublei crime din Iași: Studentul marocan a scăpat de pedeapsa inițială. Cum a încercat să își acopere urmele
Cancan.ro
Motivul ULUITOR pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Mediafax
Imagini AI cu bătrâni în lacrimi și polițiști care le confiscă fructele, distribuite masiv pe Facebook
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul Forumului la care trebuie să participe și Putin
Cancan.ro
Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist. Martorii spuneau că e posedat!
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Descopera.ro
Ce alimente recomandă oamenii de știință pentru a reduce riscul de hipertensiune arterială?
MARIUS TUCĂ SHOW „Dronele care au pătruns în spațiul aerian al României au fost în derivă”. Generalul Virgil Bălăceanu susține că dronele „fuseseră atinse de gloanțele ucrainene sau bruiate și deviate de la traiectoria inițială”
23:00
„Dronele care au pătruns în spațiul aerian al României au fost în derivă”. Generalul Virgil Bălăceanu susține că dronele „fuseseră atinse de gloanțele ucrainene sau bruiate și deviate de la traiectoria inițială”
MEDIA Televiziunile au fost puternic afectate de criza economică. Care posturi au avut piederi de milioane de euro și cine s-a menținut în top
22:59
Televiziunile au fost puternic afectate de criza economică. Care posturi au avut piederi de milioane de euro și cine s-a menținut în top
NEWS ALERT Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut într-un dosar de viol și agresiune sexuală asupra unui minor
22:36
Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut într-un dosar de viol și agresiune sexuală asupra unui minor
ECONOMIE Comisia Europeană solicită României reforma sistemului de pensii și a salarizării. Care sunt recomandările generale
22:15
Comisia Europeană solicită României reforma sistemului de pensii și a salarizării. Care sunt recomandările generale
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 4 iunie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:05
Marius Tucă Show începe joi, 4 iunie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 4 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 4 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu

Cele mai noi

Trimite acest link pe