Summitul Quad de la New Delhi: Ce măsuri economice au convenit Marco Rubio și cu miniștrii de Externe ai Australiei, Indiei și Japoniei

Miniștrii de Externe ai Australiei, Indiei, Japoniei și SUA au semnat un pact privind metalele rare și securitatea energetică în cadrul summitului grupului „Quad”, organizat în acest an la New Delhi.

Au convenit, de asemenea, să construiască împreună un port în Fiji. La întâlnire au participat Penny Wong (ministra de Externe a Australiei), Jaishankar (ministrul de Externe al Indiei), Toshimitsu Motegi (ministrul de Externe al Japoniei) și Marco Rubio (secretarul de Stat al SUA).

A fost a treia întâlnire a grupului Quad din septembrie 2024, potrivit Reuters.

„Vom colabora pe probleme de infrastructură portuară, în special ca răspuns la capacitatea portuară insuficientă din Insulele Pacificului, anunțând planuri de colaborare cu Fiji”, a declarat Rubio.

Grupul format din patru națiuni pierduse avântul de anul trecut după ce nu a reușit să organizeze un summit al liderilor, pe fondul tensiunilor dintre președintele american Donald Trump și prim-ministrul indian Narendra Modi cu privire la tarifele impuse de Washington.

„Începem să arătăm realizări și realizările sunt reale”, a spus Rubio.

„Suntem profund dedicați acestui parteneriat. Este un element central și o piatră de temelie a strategiei noastre globale ca națiune din Statele Unite.”, a adăugat secretarul.

