Șefii Uniunii Europene organizează al doilea summit UE-Moldova, la doar o săptămână de la deschiderea negocierilor de aderare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, vor găzdui luni cel de-al doilea summit bilateral UE-Republica Moldova. Această întâlnire are loc la exact o săptămână de la deschiderea oficială a procesului de negociere pentru aderarea la blocul comunitar.

La Bruxelles, Maia Sandu și cei doi oficiali europeni vor discuta despre progresele înregistrate în relațiile Bruxelles-Chișinău, dar și despre următoarele etape pe care Republica Moldova trebuie să le parcurgă. În cadrul întâlnirii de luni se vor analiza pașii făcuți de Chișinău în combaterea criminalității organizate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului și reforma justiției.

De asemenea, se va analiza implementarea reformelor finanțate prin noul Plan de creștere pentru Moldova, care are o valoare totală de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027, din care UE a deblocat deja 504 milioane de euro. Pentru a crește încrederea moldovenilor în instituțiile europene, se poartă discuții pentru a aduce beneficii directe cetățenilor înainte de aderarea propriu-zisă la UE.