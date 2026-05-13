Prima pagină » Știri externe » Șeful NATO cere statelor membre să aloce mai mulți bani pentru ajutorul Ucrainei. Ce procent din PIB a propus Mark Rutte

Șeful NATO cere statelor membre să aloce mai mulți bani pentru ajutorul Ucrainei. Ce procent din PIB a propus Mark Rutte

Șeful NATO cere statelor membre să aloce mai mulți bani pentru ajutorul Ucrainei. Ce procent din PIB a propus Mark Rutte
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Mark Rutte le-a cerut aliaților din NATO să aloce un mic procent din PIB pentru efortul de război al Ucrainei, în încercarea de a atenua tensiunile care au apărut în interiorul alianței privind ajutorul acordat Kievului.

Propunerea îndrăzneață făcută de șeful NATO, care constă în zeci de miliarde de euro sub formă de ajutor suplimentar pentru Ucraina, se confruntă cu o rezistență acerbă din partea unor membri importanți ai Alianței.

Secretarul general al NATO a lansat această posibilitate de finanțare la o reuniune a ambasadorilor Alianței la sfârșitul lunii aprilie, au precizat doi diplomați. Rutte a vorbi de posibilitatea de a finanța suplimentar Ucraina cu 0,25% din PIB într-un cadru premergător summitului alianței care va avea loc în luna iulie, în Turcia.

„Rutte și mulți dintre noi vrem să ne asigurăm că sprijinul pentru Ucraina este consecvent și previzibil”, a declarat unul dintre diplomații NATO.

Dacă soluția lui Rutte va fi implementată, Ucraina va primi de trei ori mai mulți bani

Dacă această propunere ar fi acceptată, fluxurile de muniție și armament către Ucraina s-ar tripla efectiv, ajungând la peste 120 de miliarde de euro, potrivit estimărilor alianței privind PIB-ul combinat al NATO. În anul 2025, Kievul a primit aproximativ 38 de miliarde de euro în ajutor de securitate de la aliații săi, bani care au acoperit achiziția de arme pentru armată și investițiile în companiile ucrainene de armament.

Această propunere a venit după ce unele state s-au plâns că alocă mulți bani pentru sprijinul de război al Ucrainei în comparație cu alte state. Spre exemplu, Țările Baltice, Olanda și Polonia plătesc deja un procent mai mare din PIB-ul lor pentru ajutorul militar al Ucrainei, spre deosebire de alții, potrivit studiului Ukraine Support Tracker al Institutului Kiel.

„Statele… care contribuie cu adevărat mai mult ridică această problemă de fiecare dată”, a declarat marți Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, după o reuniune a miniștrilor de externe ai blocului comunitar la Bruxelles. „Și dacă ne uităm la cifre, este clar că povara nu este împărțită în mod egal.”

 

La sfârșitul anului trecut, ministrul de externe suedez, Maria Malmer Stenergard, a precizat pentru Politico că „țările nordice, cu o populație mai mică de 30 de milioane de locuitori, asigură o treime din sprijinul militar pe care îl oferă țările NATO, care au în total aproape un miliard de locuitori”.

Prin noua propunere de finanțare a Ucrainei, Rutte vrea să minimizeze fisurile din cadrul alianței în contextul în care ajutorul financiar pentru Kiev este în criză de când Donald Trump a oprit asistența militară și a lăsat Europa să suporte tot greul.

„Intrăm în summitul de la Ankara, care se va concentra, desigur, în mare măsură pe Ucraina, pe menținerea ei cât mai puternică posibil”, a declarat marți Rutte reporterilor din Muntenegru.

Volodimir Zelenski a lansat o idee similară anul trecut

O idee similară a fost făcută de Volodimir Zelenski anul trecut. „Ucraina face parte din securitatea Europei și dorim ca 0,25% din PIB-ul unei anumite țări partenere să fie alocat industriei noastre de apărare și producției interne”, a declarat el reporterilor în iunie anul trecut.

Însă propunerea lui Rutte a stârnit scepticism din partea unor aliați, inclusiv Franța și Marea Britanie, au declarat diplomații, ceea ce înseamnă că este puțin probabil să se concretizeze în forma actuală. Orice obiectiv la nivelul întregii alianțe ar trebui convenit de toți membrii NATO.

Recomandările autorului:

Vizită de stat istorică a lui Donald Trump în China. Care sunt subiectele de pe agenda discuțiilor cu Xi Jinping

Doi soldați germani staționați la o bază militară NATO din Olanda au fost bătuți pe stradă de persoane necunoscute. Atacatorii au strigat „Urâm NATO”

Criză pe piața petrolului: stocurile globale scad accelerat din cauza blocării Strâmtorii Ormuz

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Vizită de stat istorică a lui Donald Trump în China. Care sunt subiectele de pe agenda discuțiilor cu Xi Jinping
20:44
Vizită de stat istorică a lui Donald Trump în China. Care sunt subiectele de pe agenda discuțiilor cu Xi Jinping
CONTROVERSĂ Focuri de armă în Senatul filipinez după ce un politician a anunțat pe Facebook că va fi arestat pentru crime împotriva umanității
18:58
Focuri de armă în Senatul filipinez după ce un politician a anunțat pe Facebook că va fi arestat pentru crime împotriva umanității
DEZVĂLUIRI Misterul a fost elucidat! De ce a fost pălmuit, de fapt, Emmanuel Macron de soția sa, Brigitte. Mesajele care au declanșat furia Primei Doamne a Franței
17:51
Misterul a fost elucidat! De ce a fost pălmuit, de fapt, Emmanuel Macron de soția sa, Brigitte. Mesajele care au declanșat furia Primei Doamne a Franței
CONTROVERSĂ Doi soldați germani staționați la o bază militară NATO din Olanda au fost bătuți pe stradă de persoane necunoscute. Atacatorii au strigat „Urâm NATO”
17:35
Doi soldați germani staționați la o bază militară NATO din Olanda au fost bătuți pe stradă de persoane necunoscute. Atacatorii au strigat „Urâm NATO”
RĂZBOI Criză pe piața petrolului: stocurile globale scad accelerat din cauza blocării Strâmtorii Ormuz
17:28
Criză pe piața petrolului: stocurile globale scad accelerat din cauza blocării Strâmtorii Ormuz
FLASH NEWS Serbia găzduiește primul exercițiu militar comun cu NATO. Care sunt obiectivele acestei colaborări
17:04
Serbia găzduiește primul exercițiu militar comun cu NATO. Care sunt obiectivele acestei colaborări
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Cancan.ro
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Cancan.ro
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Închisorile din Europa, supraaglomerate. Care sunt țările cu cei mai mulți deținuți?

Cele mai noi

Trimite acest link pe