Mai mulți atacatori necunoscuți au atacat doi soldați germani staționați la sediul operațional al NATO din Brunssum, Olanda. Potrivit publicației Spiegel, cei doi soldați erau îmbrăcați în civil, iar atacatorii au strigat, în timp ce îi băteau pe aceștia, „urâm NATO”.

Atacatorii au agresat atât verbal, cât și fizic, doi soldați germani de la sediul operațional al NATO din orașul Brunssum, Olanda. Conform informațiilor obținute de Spiegel, cei doi membri ai armatei germane (o gardă de corp și un soldat de stat major) nu purtau uniformă când au fost atacați pe neașteptate într-o zonă împădurită din apropierea bazei NATO.

Inițial, garda de corp, care se îndrepta spre hotelul său din apropiere, a fost oprită și abuzată de un grup de opt până la zece bărbați. Potrivit mărturiei ulterioare a ofițerului de poliție militară, bărbații au cerut inițial bani. Ulterior, aceștia au scandat și sloganul „Urâm NATO” în limba engleză.

După ce garda de corp a reușit să scape din situație, a alertat poliția olandeză de la hotel. Ulterior, când polițiștii au ajuns la fața locului, același grup de bărbați l-a atacat pe un soldat german, care era și el în civil și se îndrepta spre hotel, pe care l-a lovit cu piciorul în timp ce acesta zăcea la pământ.

Până în prezent, nu există nicio indicație cu privire la motivul din spatele atacului. Cu toate acestea, în urmă cu câteva săptămâni, la scurt timp după începerea atacurilor aeriene împotriva Iranului, NATO și-a ridicat nivelul de securitate la „Bravo”. De atunci, soldații au primit instrucțiuni să nu apară în uniformă în afara cazărmilor lor.

