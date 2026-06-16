Sfârșitul blocadei americane în Iran. Trump anunță că trecerea prin Strâmtoarea Ormuz va fi gratuită pentru totdeauna

Iranul a confirmat ridicarea blocadei americane, în timp ce Trump anunță că trecerea prin Strâmtoarea Ormuz va fi gratuită pe vecie

Autoritățile iraniene au anunțat marți că traficul navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz a fost reluat, inclusiv pentru navele care se îndreaptă spre Iran. De asemenea, președintele american a precizat în cadrul unei întâlniri bilaterale cu președintele Emiratelor Arabe Unite că Iranul nu va percepe nicio taxă pentru trecerea prin Strâmtoare.

Potrivit postului de televiziune iranian SNN, blocada americană asupra porturilor iraniene a fost ridicată odată cu deschiderea Strâmtorii Ormuz de către iranieni. În acest sens, trei petroliere care aparțin Teheranului au trecut deja prin strâmtoare și se află în prezent în Oceanul Indian, în timp ce alte două nave cu bunuri de consum se îndreaptă spre porturile iraniene.

Între timp, Donald Trump a precizat într-o conferință bilaterală cu președintele Qatarului, Mohammed bin Zayed, în marja summitului G7 de la Evian, că Iranul nu va percepe taxe pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz, nici acum, nici după semnarea acordului de pace.

„Am auzit că unii spun «Oh, trecerea va fi gratuită pentru doar 60 de zile». Nu, nu, trecerea va fi liberă pentru totdeauna. Punct!”, a subliniat președintele american.

De asemenea, Trump a precizat că principalul rezultat al războiului este faptul că Iranul nu va avea arme nucleare niciodată.