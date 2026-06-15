FT: Un român și un ucrainean au fost găsiți vinovați pentru incendierea casei lui Keir Starmer. Operațiunea ar fi fost coordonată din Rusia

Un cetățean român și un ucrainean au fost găsiți vinovați de justiția britanică pentru implicarea într-o serie de atacuri prin incendiere care au vizat proprietăți și bunuri asociate premierului britanic Keir Starmer. Deși anchetatorii nu au găsit dovezi că operațiunea a fost coordonată direct de statul rus, o investigație Financial Times susține că persoana care a organizat atacurile avea legături cu o rețea de sabotaj pro-Kremlin.

Un român și un ucrainean au fost găsiți vinovați pentru incendierea casei lui Keir Starmer

Tribunalul Old Bailey din Londra l-a găsit vinovat pe ucraineanul Roman Lavrynovych, în vârstă de 22 de ani, pentu două incendieri comise cu nepăsare față de riscul punerii în pericol a vieții unor persoane.

În același dosar, românul Stanislov Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, născut în Ucraina, a fost găsit vinovat de conspirație pentru comiterea atacurilor. Un al treilea inculpat, ucraineanul Petro Pochynok, de 35 de ani, a fost achitat. Sentințele urmează să fie pronunțate vineri.

Trei ținte asociate premierului britanic

În mai anul trecut, autoritățile britanice au intervenit la trei incidente distincte: incendierea unui autoturism Toyota care i-a aparținut anterior lui Keir Starmer, un incendiu la o locuință în care premierul britanic a trăit în trecut și un alt atac asupra casei sale din nordul Londrei.

La momentul incendiului de la reședința familiei Starmer, în imobil locuia cumnata premierului împreună cu fiica sa. Nimeni nu a fost rănit.

Potrivit procurorilor, Lavrynovych a executat atacurile, în timp ce Carpiuc a avut un rol în planificarea operațiunii și în gestionarea plăților promise.

Lavrynovych, recrutat pe Telegram

În timpul procesului, procurorii au arătat că Lavrynovych a fost recrutat prin intermediul contului de Telegram „EL Money”, care comunica atât în limba rusă, cât și în ucraineană. Autoritățile nu au precizat cine sau ce entitate se crede că se află în spatele contului.

„Nu face parte din considerațiile dumneavoastră să decideți cine este «EL Money» și ce motiv ar fi putut avea pentru a coordona acțiunile acestor inculpați împotriva acestor proprietăți și a acestei mașini asociate cu prim-ministrul”, a declarat procurorul Duncan Atkinson la începutul procesului.

Helen Flanagan, șefa poliției antiteroriste din Londra, a declarat înainte de verdict că nu există dovezi că Moscova s-ar fi aflat în spatele atacurilor.

„Evident, o entitate vorbitoare de limbă rusă a creat aceste misiuni, dar nu am văzut nicio dovadă care să lege acest lucru de vreo misiune susținută de Rusia”, a spus ea. „În acest moment, nu avem nicio dovadă care să sugereze că aceasta a fost o amenințare susținută de stat și o țintă la adresa prim-ministrului”, a mai spus aceasta.

Mesajele prezentate în instanță

Ucraineanul a declarat că a acceptat misiunile deoarece avea nevoie de bani pentru tratamentul medical al tatălui său și că nu știa inițial că țintele aveau legătură cu premierul britanic.

Mesajele prezentate în instanță arată că, după incendieri, coordonatorul i-a transmis să părăsească imediat Marea Britanie deoarece atacase proprietățile „unei persoane foarte importante”.

Financial Times: coordonatorul ar avea legături cu o rețea pro-Kremlin

Deși Poliția Metropolitană din Londra a declarat că nu există dovezi care să indice implicarea directă a statului rus, o investigație publicată de Financial Times susține că „EL Money” opera din Rusia și avea legături strânse cu NoName057(16), un grup de hacktiviști pro-Kremlin.

Potrivit publicației, aceeași rețea ar fi recrutat persoane pentru alte acțiuni de sabotaj și provocare de tensiuni sociale în Marea Britanie, inclusiv prin distribuirea de materiale extremiste și acte de vandalism împotriva unor moschei din Londra.

Financial Times afirmă că Lavrynovych ar fi fost recrutat treptat pe Telegram pentru diferite sarcini, înainte de a primi instrucțiuni pentru atacurile care au vizat proprietățile asociate lui Keir Starmer.