Accesul Ucrainei la sistemul Starlink a fost restricționat fără avertisment, peste noapte, și astfel au fost perturbate grav „mai multe” misiuni militare, a declarat consilierul prezidențial al lui Zelenski, Serhii „Flash” Beskrestnov, miercuri.

„Confirm că SpaceX (compania care deține Starlink) a implementat azi-noapte restricții de viteză pentru terminalele Starlink aflate în mișcare. În prezent, restricția se aplică pachetului de servicii militare „StarShield” și limitează viteza la 100 de mile pe oră (160 de kilometri pe oră)”, a declarat acesta într-o postare pe rețelele de socializare.

Ucraina se bazează pe Starlink pentru mai multe aplicații militare, printre care desfășurarea campaniei sale de atacuri intermediare în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, precum și pentru dronele de interceptare care asigură apărarea împotriva noilor drone de atac rusești cu propulsie cu reacție.

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Această campanie de atacuri intermediare a permis Ucrainei, în acest an, să paralizeze logistica rusă, limitându-i capacitatea de a lupta pe linia frontului.

O sursă din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei a confirmat pentru Kyiv Independent că au fost constatate limitări de viteză și că se investighează cauza. Un soldat implicat în operațiunile cu drone de atac, care a dorit să rămână anonim, a confirmat că „se observă anumite probleme”, dar a refuzat să ofere detalii, invocând securitatea operațională.

Într-o postare pe rețelele sociale, Corpul 7 de Asalt Aerian al Ucrainei a declarat că se confruntă cu o „limitarea” a conexiunii sale la Starlink.

„Consecințele se resimt deja pe teren. Numai de la începutul zilei, o unitate de drone care operează în zona de responsabilitate a Corpului 7, în sectorul Huliaipole, a fost nevoită să anuleze o serie de misiuni din cauza acestor probleme de conectivitate”, a declarat Corpul 7. „Evident, această acțiune nu poate fi o coincidență și este legată de situația politică actuală”, a afirmat Beskrestnov.

Potrivit unui articol publicat de Kyiv Independent pe 12 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, a amenințat Ucraina cu suspendarea asistenței în domeniul informațiilor și a altor forme de sprijin, în încercarea de a proteja rafinăriile de petrol rusești.

Beskrestnov nu a prezentat dovezi care să arate că restricția privind Starlink ar fi legată de presiunile exercitate de SUA asupra Ucrainei, iar Casa Albă nu a făcut niciun comentariu pe această temă.

Serhii Sternenko, activist și fost consilier al fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a semnalat, la rândul său, restricționarea accesului, afirmând că „SpaceX a luat probabil aceste măsuri la cererea administrației Trump”.

Amenințările au venit după câteva zile pline de confuzie, în cursul cărora președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un „acord” controversat cu președintele rus Vladimir Putin privind importul de motorină din Rusia, urmat de cereri repetate ca Ucraina să-l înlocuiască pe Volodimir Zelenski din funcția de președinte, iar apoi de anunțul lui Trump privind un „armistițiu energetic” unilateral între Rusia și Ucraina, care a luat prin surprindere atât Moscova, cât și Kievul.