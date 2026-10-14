Prima pagină » Știri externe » Accesul Ucrainei la Starlink a fost restricționat „fără avertisment“ peste noapte. Mai multe misiuni militare au fost deja „perturbate“. Ce anunță biroul lui Zelenski

Accesul Ucrainei la Starlink a fost restricționat „fără avertisment“ peste noapte. Mai multe misiuni militare au fost deja „perturbate“. Ce anunță biroul lui Zelenski

Melania Agiu
Accesul Ucrainei la Starlink a fost restricționat „fără avertisment“ peste noapte. Mai multe misiuni militare au fost deja „perturbate“. Ce anunță biroul lui Zelenski
Galerie Foto 7
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Accesul Ucrainei la sistemul Starlink a fost restricționat fără avertisment, peste noapte, și astfel au fost perturbate grav „mai multe” misiuni militare, a declarat consilierul prezidențial al lui Zelenski, Serhii „Flash” Beskrestnov, miercuri.

„Confirm că SpaceX (compania care deține Starlink) a implementat azi-noapte restricții de viteză pentru terminalele Starlink aflate în mișcare. În prezent, restricția se aplică pachetului de servicii militare „StarShield” și limitează viteza la 100 de mile pe oră (160 de kilometri pe oră)”, a declarat acesta într-o postare pe rețelele de socializare.

Ucraina se bazează pe Starlink pentru mai multe aplicații militare, printre care desfășurarea campaniei sale de atacuri intermediare în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, precum și pentru dronele de interceptare care asigură apărarea împotriva noilor drone de atac rusești cu propulsie cu reacție.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Această campanie de atacuri intermediare a permis Ucrainei, în acest an, să paralizeze logistica rusă, limitându-i capacitatea de a lupta pe linia frontului.

O sursă din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei a confirmat pentru Kyiv Independent că au fost constatate limitări de viteză și că se investighează cauza. Un soldat implicat în operațiunile cu drone de atac, care a dorit să rămână anonim, a confirmat că „se observă anumite probleme”, dar a refuzat să ofere detalii, invocând securitatea operațională.

Într-o postare pe rețelele sociale, Corpul 7 de Asalt Aerian al Ucrainei a declarat că se confruntă cu o „limitarea” a conexiunii sale la Starlink.

„Consecințele se resimt deja pe teren. Numai de la începutul zilei, o unitate de drone care operează în zona de responsabilitate a Corpului 7, în sectorul Huliaipole, a fost nevoită să anuleze o serie de misiuni din cauza acestor probleme de conectivitate”, a declarat Corpul 7.

„Evident, această acțiune nu poate fi o coincidență și este legată de situația politică actuală”, a afirmat Beskrestnov.

Potrivit unui articol publicat de Kyiv Independent pe 12 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, a amenințat Ucraina cu suspendarea asistenței în domeniul informațiilor și a altor forme de sprijin, în încercarea de a proteja rafinăriile de petrol rusești.

Beskrestnov nu a prezentat dovezi care să arate că restricția privind Starlink ar fi legată de presiunile exercitate de SUA asupra Ucrainei, iar Casa Albă nu a făcut niciun comentariu pe această temă.

Serhii Sternenko, activist și fost consilier al fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a semnalat, la rândul său, restricționarea accesului, afirmând că „SpaceX a luat probabil aceste măsuri la cererea administrației Trump”.

Amenințările au venit după câteva zile pline de confuzie, în cursul cărora președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un „acord” controversat cu președintele rus Vladimir Putin privind importul de motorină din Rusia, urmat de cereri repetate ca Ucraina să-l înlocuiască pe Volodimir Zelenski din funcția de președinte, iar apoi de anunțul lui Trump privind un „armistițiu energetic” unilateral între Rusia și Ucraina, care a luat prin surprindere atât Moscova, cât și Kievul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Doi tineri acuzați că ar fi folosit un robot pentru a pipăi o adolescentă de 16 ani. Autoritățile germane au deschis o anchetă
15:15
Doi tineri acuzați că ar fi folosit un robot pentru a pipăi o adolescentă de 16 ani. Autoritățile germane au deschis o anchetă
DESTINAȚII Cel mai mare munte din Europa de Vest a crescut cu doi metri în ultimii trei ani. Ce înălțime are acum Mont Blanc
15:04
Cel mai mare munte din Europa de Vest a crescut cu doi metri în ultimii trei ani. Ce înălțime are acum Mont Blanc
ALEGERI Financial Times: Marine Le Pen anunță planul care poate salva Franța de la colapsul financiar și lovitura de grație împotriva Ursulei von der Leyen
13:57
Financial Times: Marine Le Pen anunță planul care poate salva Franța de la colapsul financiar și lovitura de grație împotriva Ursulei von der Leyen
FLASH NEWS Papa Leon a petrecut o noapte „liniștită“ la Spitalul Gemelli din Roma, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale. Ce detalii oferă Biroul de presă al Vaticanului despre starea Suveranului Pontif
13:41
Papa Leon a petrecut o noapte „liniștită“ la Spitalul Gemelli din Roma, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale. Ce detalii oferă Biroul de presă al Vaticanului despre starea Suveranului Pontif
MILITAR Cea mai bogată țară petrolieră abia mai rezistă atacurilor Houthi. Prețul mondial al benzinei depinde de un scut militar în valoare de 83 miliarde $
13:16
Cea mai bogată țară petrolieră abia mai rezistă atacurilor Houthi. Prețul mondial al benzinei depinde de un scut militar în valoare de 83 miliarde $
FLASH NEWS The Atlantic: Trump încearcă să forțeze Ucraina să capituleze și se aliniază tot mai mult cu Putin
12:59
The Atlantic: Trump încearcă să forțeze Ucraina să capituleze și se aliniază tot mai mult cu Putin
Mediafax
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
Digi24
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Mediafax
Rusia pregătește scenarii pentru un război cu Europa până în 2045. Punctul vulnerabil al europenilor
Click
Revoltă în învățământ! Directoarele de la „Lazăr” și „Caragiale” au picat concursul pe post și acuză Ministerul
Digi24
A fost anunțată cauza morții lui RJ Mitte, actorul din „Breaking Bad”
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Roverul Curiosity a surprins un răsărit de soare spectaculos pe planeta Marte
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
ALERTĂ A fost semnalat un incident de securitate ce vizează vulnerabilități ale unor instalații frigorifice. Cel puțin 350 de supermarketuri, afectate în Franța
15:22
A fost semnalat un incident de securitate ce vizează vulnerabilități ale unor instalații frigorifice. Cel puțin 350 de supermarketuri, afectate în Franța
INEDIT Așa arată trecerea de pietoni de 39.000 de lei care duce spre nicăieri. Se află într-un oraș mare din România
15:19
Așa arată trecerea de pietoni de 39.000 de lei care duce spre nicăieri. Se află într-un oraș mare din România
COMUNICAT COMUNICAT. Programul ANOFM – BAT România continuă să genereze oportunități de angajare în comunitățile afectate de contrabandă
15:16
COMUNICAT. Programul ANOFM – BAT România continuă să genereze oportunități de angajare în comunitățile afectate de contrabandă
FLASH NEWS Cât costă lemnele de foc în 2026, cumpărate direct de la Romsilva. Prețurile pornesc de la 200 de lei pe metru cub
15:15
Cât costă lemnele de foc în 2026, cumpărate direct de la Romsilva. Prețurile pornesc de la 200 de lei pe metru cub
ALERTĂ Bucureștiul, cea mai scumpă capitală europeană la energie electrică în raport cu puterea de cumpărare
15:01
Bucureștiul, cea mai scumpă capitală europeană la energie electrică în raport cu puterea de cumpărare
INCIDENT Incident grav la un liceu din Bacău. O bucată de tencuială a căzut peste două eleve
14:56
Incident grav la un liceu din Bacău. O bucată de tencuială a căzut peste două eleve

Cele mai noi

Trimite acest link pe