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Starmer anunță că va trimite uraniu îmbogățit Ucrainei și pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei. Decizia Londrei provoacă fiori reci la Kremlin

Ionuț Stan
Starmer anunță că va trimite uraniu îmbogățit Ucrainei și pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei. Decizia Londrei provoacă fiori reci la Kremlin
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Guvernul britanic anunță un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, care include livrări de uraniu îmbogățit pentru centralele nucleare și sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei. Decizia a fost prezentată de premierul Keir Starmer înaintea summitului G7 din Franța.

Regatul Unit își intensifică sprijinul pentru Ucraina și promite măsuri suplimentare de presiune asupra Moscovei. Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Londra va furniza uraniu îmbogățit pentru centralele nucleare ucrainene și va introduce noi sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul războiului care continuă de peste patru ani. Anunțul a fost făcut înaintea unei sesiuni dedicate conflictului din Ucraina în cadrul summitului G7 desfășurat la Evian, în Franța, scrie NDTV.com.

Keir Starmer - Foto: Profimedia images

Keir Starmer – Foto: Profimedia images

Condamnând atacurile barbare ale Rusiei asupra Ucrainei”, a declarat Starmer. Liderul de la Londra a transmis că Marea Britanie este pregătită să își extindă eforturile pentru a sprijini Kievul atât militar, cât și energetic.

„Sufocarea resurselor care alimentează războiul lui Putin și furnizarea de energie Ucrainei pentru iernile următoare” reprezintă obiectivele noii strategii britanice, a declarat Keir Starmer.

Sprijin energetic de sute de milioane de lire pentru Ucraina

Potrivit unui comunicat al Downing Street, guvernul britanic va acorda finanțări la export în valoare de aproximativ 210 milioane de lire sterline, echivalentul a circa 243 de milioane de euro. Fondurile vor permite companiei britanice Urenco să furnizeze uraniu îmbogățit companiei energetice ucrainene Energoatom, operatorul centralelor nucleare din Ucraina.

„Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar, iar acest anunț întărește acest lucru”, a declarat Keir Starmer.

Autoritățile britanice consideră că securitatea energetică a Ucrainei va deveni una dintre principalele provocări ale următoarelor luni, pe măsură ce infrastructura critică rămâne o țintă constantă a atacurilor rusești. Anunțul Londrei vine în ziua în care președintele Volodimir Zelenski este așteptat la summitul G7 pentru o reuniune consacrată păcii și securității în Ucraina și în Europa.

În paralel, președintele francez Emmanuel Macron încearcă să obțină o poziție mai fermă din partea administrației americane față de Kremlin.

„Ceea ce îmi doresc, în esență, este să avem americani care își spun +suntem alături de voi, vom continua să ajutăm Ucraina, vom pune mai multă presiune pe Rusia”, a declarat Emmanuel Macron pentru postul TF1.

Liderul de la Paris speră ca summitul G7 să contribuie la consolidarea unității occidentale și la creșterea presiunii economice și diplomatice asupra Moscovei, într-un moment în care negocierile pentru încheierea războiului au rămas deocamdată blocate din cauza Rusiei care nu renunță la cerințele maximale.

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