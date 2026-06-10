O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Ce au descoperit cercetătorii.

Substanțele chimice care au contribuit la refacerea stratului de ozon ar putea fi responsabile, fără intenție, pentru apariția unei probleme globale de poluare cu „substanțe chimice eterne”, scrie Science Daily.

Un studiu surprinzător sugerează că anumite substanțe introduse pentru protejarea stratului de ozon au creat, neintenționat, o problemă de poluare în creștere la nivel mondial. Cercetătorii au descoperit că agenții frigorifici și unele gaze anestezice au generat peste 335.000 de tone de acid trifluoroacetic (TFA). TFA este o „substanță chimică eternă” extrem de persistentă, care s-a depus pe suprafața Pământului începând cu anul 2000.

Poluantul este acum detectat peste tot, de la apa de ploaie până la gheața din regiunile arctice izolate, iar oamenii de știință estimează că nivelurile sale vor continua să crească.

Soluția pentru stratul de ozon ar fi putut crea o nouă problemă

Potrivit noului studiu, unele dintre substanțele care au înlocuit compușii ce distrugeau ozonul sunt acum responsabile pentru răspândirea unor cantități mari de „substanțe chimice eterne” la nivel global.

Rezultatele sugerează că fenomenul este în continuă expansiune. Deoarece unele dintre aceste substanțe rămân în atmosferă timp de decenii, poluarea cu TFA este de așteptat să continue să crească.

Ce este TFA și de unde provine?

Studiul, publicat în revista Geophysical Research Letters, a utilizat modele avansate de „transport chimic” pentru a urmări modul în care substanțele chimice circulă prin atmosferă, reacționează cu alte compuși și se depun ulterior pe suprafața Terrei.

Prin această metodă, cercetătorii au calculat cantitatea de TFA produsă atunci când hidroclorofluorocarburile (HCFC), hidrofluorocarburile (HFC) și substanțele utilizate în anestezia inhalatorie se descompun în atmosferă.

HCFC-urile și HFC-urile sunt folosite pe scară largă în sistemele de refrigerare și climatizare. Deși acești compuși, cunoscuți și sub denumirea de gaze fluorurate (F-gaze), sunt eliminați treptat în urma aplicării Protocolului de la Montreal și a Amendamentului de la Kigali, concentrațiile lor atmosferice continuă să crească.

TFA face parte dintr-o familie mai largă de compuși sintetici denumiți substanțe per- și polifluoroalchilate (PFAS).

PFAS sunt cunoscute popular drept „substanțe chimice eterne” deoarece se degradează extrem de greu și pot persista în mediu perioade foarte lungi de timp.

Îngrijorări privind sănătatea și mediul

Oamenii de știință încă încearcă să înțeleagă pe deplin efectele pe termen lung ale TFA. Agenția Europeană pentru Produse Chimice clasifică această substanță ca fiind dăunătoare vieții acvatice.

În plus, cercetătorii au detectat TFA în sângele și urina oamenilor. Oficiul Federal German pentru Produse Chimice a propus recent clasificarea TFA drept o substanță cu potențial toxic pentru reproducerea umană.

Unele agenții susțin că nivelurile actuale din mediu sunt încă sub pragurile considerate periculoase pentru sănătatea umană. Cu toate acestea, preocupările persistă. TFA continuă să se acumuleze și poate fi extrem de dificil de eliminat odată ce ajunge în mediu.

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