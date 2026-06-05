Inteligența artificială consumă cantități uriașe de apă. O simplă conversație cu ChatGPT are un cost ascuns.

Scrierea unui singur e-mail de 100 de cuvinte cu ajutorul ChatGPT consumă aproximativ volumul unei sticle obișnuite de apă. În același timp, se estimează că infrastructura globală care procesează solicitările de inteligență artificială va utiliza până în 2027 echivalentul a jumătate din cantitatea anuală de apă extrasă în Regatul Unit. O mare parte din această apă provine din regiuni care se confruntă deja cu secetă severă, conform Space Daily.

Estimarea pentru un singur e-mail provine dintr-un studiu evaluat de experți și publicat în 2025 în revista Communications of the ACM de Pengfei Li, Shaolei Ren și colegii lor de la Universitatea California din Riverside.

Lucrarea, intitulată „Making AI Less Thirsty” („Cum putem face inteligența artificială mai puțin însetată”), prezintă metodologia prin care poate fi estimată amprenta de apă a modelelor lingvistice de mari dimensiuni pentru fiecare solicitare procesată.

Cât consumă o simplă conversație cu ChatGPT

Pentru un e-mail de 100 de cuvinte, consumul estimat este de aproximativ 519 mililitri de apă, o cantitate foarte apropiată de volumul unei sticle standard. Această valoare include atât apa utilizată direct pentru răcirea serverelor centrelor de date, cât și apa consumată indirect pentru producerea energiei electrice necesare funcționării acestora. Cei 519 mililitri reprezintă însă consumul pentru o singură solicitare. În realitate, majoritatea utilizatorilor nu trimit o singură cerere, ci poartă conversații întregi.

Același grup de cercetători estimează că o conversație susținută cu un chatbot consumă apă în aceeași ordine de mărime, aproximativ 500 de mililitri. Consumul crește pe măsură ce conversația se prelungește.

De ce are nevoie inteligența artificială de apă?

Centrele de date generează cantități semnificative de căldură. Serverele care procesează solicitările AI funcționează practic ca niște radiatoare de mare putere, producând căldură atât timp cât există sarcini de procesare.

Cipurile aflate în centrul sistemelor moderne de inteligență artificială disipă între 300 și 700 de wați fiecare, în funcție de model. Un singur proces de antrenare a unui model lingvistic de mari dimensiuni utilizează simultan zeci de mii de astfel de cipuri, timp de săptămâni sau chiar luni.

Toată această căldură trebuie evacuată. Cea mai utilizată metodă pentru răcirea centrelor de date este răcirea evaporativă.

Apa este pompată prin conducte amplasate lângă sau direct peste echipamentele care generează căldură. Ea absoarbe energia termică și este apoi expusă aerului. O parte din apă se evaporă, transportând căldura în atmosferă sub formă de vapori.

Aproximativ 80% din apa introdusă într-un sistem de răcire evaporativă se pierde prin evaporare. Restul se întoarce în sistemele locale de apă, uneori la temperaturi mai ridicate și conținând reziduuri chimice rezultate din procesul de răcire.

Noua generație de centre de date construite special pentru sarcini AI este mai mare, mai densă și generează mai multă căldură decât centrele de date destinate serviciilor cloud din anii 2010.

Astăzi, un singur campus AI de tip hyperscale poate consuma într-o singură zi mai multă apă decât utilizează un oraș de 10.000 de locuitori pentru toate nevoile sale: băut, spălat, gătit, igienă, agricultură și irigații la un loc.

Cât de mare este consumul, în cifre concrete?

Cel mai recent Raport de Mediu al Google, aferent anului financiar 2024, prezintă în detaliu consumul de apă al operațiunilor globale ale companiei.

În 2024, Google a consumat aproximativ 8,1 miliarde de galoane de apă, dintre care aproximativ 95% au fost utilizate în centrele de date.

Această valoare reprezintă o creștere de 8% față de 2023. La rândul său, consumul din 2023 a fost cu 17% mai mare decât în 2022, iar cel din 2022 a crescut cu 20% comparativ cu 2021.

Rezultatul cumulativ este că, între 2021 și 2024, consumul de apă al Google aproape s-a dublat, compania indicând în mod repetat creșterea volumului de sarcini AI drept principalul factor care a determinat această evoluție.

Datele Microsoft urmează o tendință similară, deși la o scară absolută mai redusă. Compania a raportat un consum de aproximativ 1,7 miliarde de galoane de apă în 2022, reprezentând o creștere anuală de 34%.

Creșterea a continuat și în anii următori

Investigațiile independente privind complexul de centre de date Microsoft din West Des Moines, Iowa, unde au avut loc antrenările pentru GPT-4 în 2022, au arătat că o singură rundă de antrenare a consumat 11,5 milioane de galoane de apă în iulie 2022 și încă 13,4 milioane de galoane în august.

În anii următori, același complex s-a extins la cinci facilități separate care extrag anual 68,5 milioane de galoane de apă din sistemul municipal al orașului West Des Moines, mai mult decât orice alt utilizator industrial din zona metropolitană.

Meta a consumat aproximativ 813 milioane de galoane de apă la nivel global în 2023, dintre care 95% au fost utilizate în centrele de date.

Amazon, operatorul celei mai mari infrastructuri cloud din lume, nu publică date agregate privind consumul său total de apă.

Potrivit Raportului privind consumul de energie al centrelor de date din 2024, elaborat de Lawrence Berkeley National Laboratory pentru Departamentul Energiei al Statelor Unite, centrele de date din SUA au consumat aproximativ 17,4 miliarde de galoane de apă direct pentru răcire în 2023.

De unde provine această apă?

Studiul realizat de Li și Ren estimează că cererea globală generată de inteligența artificială va necesita între 4,2 și 6,6 miliarde de metri cubi de apă extrași anual până în 2027.

Estimarea inferioară este echivalentă cu cantitatea totală de apă extrasă într-un an de aproximativ patru Danemarce. Estimarea superioară se apropie de jumătate din cantitatea totală de apă extrasă anual de întregul Regat Unit.

Ambele estimări presupun că ritmul actual de creștere a utilizării inteligenței artificiale și practicile actuale privind eficiența consumului de apă vor continua. Niciuna dintre ele nu ia în calcul posibilitatea ca cererea pentru inteligența artificială să crească într-un ritm și mai rapid decât cel prognozat de modele.

În raportul său de sustenabilitate pentru 2023, Microsoft a recunoscut că aproximativ 42% din consumul său de apă din acel an provenea din regiuni clasificate drept „supuse stresului hidric” conform sistemului de evaluare al World Resources Institute.

Pentru Google, cifra echivalentă în 2023 a fost de 15% din apa dulce extrasă din regiuni cu „penurie ridicată de apă”. Având în vedere tendința ultimilor trei ani, este mai probabil ca ambele procente să crească decât să scadă.

Potrivit estimărilor Organizației Națiunilor Unite, aproximativ un sfert din populația lumii se va confrunta cu stres hidric sever până în 2030.

Apa pe care industria inteligenței artificiale o extrage astăzi din acvifere, râuri și rezervoare, adesea din regiunile care își permit cel mai puțin să o piardă.

Pe de altă parte, tehnologiile dezvoltate de industria AI au potențialul de a contribui la rezolvarea unor probleme legate de gestionarea apei prin modele climatice mai precise, sisteme de irigații mai eficiente, prognoze meteorologice îmbunătățite și răspunsuri mai sofisticate la secetă.

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