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Studiu: persoanele care au pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie. Care este explicația

Studiu: persoanele care au pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie. Care este explicația
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Studiu: persoanele care au pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie. Care este explicația.

A avea o pisică drept animal de companie este asociat cu șanse mai mari de afecțiuni legate de schizofrenie, potrivit unei analize din 2023. Totuși, asta nu înseamnă că pisica ta îți afectează în secret sănătatea, scrie Science Alert.

Rezultatele arată o asociere, nu o relație de cauzalitate. Sunt necesare studii mai bune înainte ca orice concluzii ferme să poată fi trase, subliniază echipa de la Queensland Centre for Mental Health Research din Australia.

Ideea că deținerea de pisici ar putea fi legată de riscul de schizofrenie datează dintr-o ipoteză din 1995, conform căreia aceasta ar putea implica o infecție transmisă de la animale la oameni.

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Ce este Toxoplasma gondii

Expunerea la Toxoplasma gondii, un parazit asociat cu pisicile, a fost sugerată ca o posibilă explicație. Însă cercetările de până acum au oferit concluzii mixte. În analiza și meta-analiza din 2023, psihiatrul John McGrath și colegii săi au examinat studii publicate în ultimii 44 de ani în 11 țări, inclusiv SUA și Marea Britanie.

Ei au descoperit „o asociere pozitivă semnificativă între deținerea de pisici, definită în sens larg, și un risc crescut de tulburări legate de schizofrenie”.

Cauzele exacte ale schizofreniei, o tulburare cerebrală care afectează modul în care o persoană gândește, simte și se comportă, sunt variate și complexe și, în mare parte, necunoscute.

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Ce au arătat studiile

Studiile au arătat că expunerea la pisici în timpul copilăriei ar putea face o persoană mai predispusă să dezvolte schizofrenie. Totuși, nu toate cercetările au găsit o asociere.

McGrath și echipa au dorit să obțină o imagine mai clară asupra faptului că pisicile și sănătatea mintală pot fi conectate.

„După ajustarea covariabilelor, am constatat că persoanele expuse la pisici aveau aproximativ de două ori șansele de a dezvolta schizofrenie”, scriu ei în articolul publicat.

Dintre cele 17 studii incluse în analiză, unul nu a găsit nicio asociere semnificativă între deținerea unei pisici înainte de vârsta de 13 ani și dezvoltarea ulterioară a schizofreniei. Dar același studiu a identificat o legătură semnificativă atunci când a restrâns analiza la o perioadă specifică (vârstele 9–12 ani).

CDC estimează că Toxoplasma gondii infectează peste 40 de milioane de persoane din SUA, de obicei fără niciun simptom. Cercetătorii încă descoperă efecte neobișnuite pe care aceste infecții le pot avea.

Odată ajuns în organism, T. gondii poate persista în sistemul nervos central și poate influența sistemele de neurotransmițători. Parazitul a fost asociat cu schimbări de personalitate, apariția simptomelor psihotice și unele tulburări cerebrale, inclusiv schizofrenia. Totuși, o asociere nu dovedește că T. gondii provoacă aceste schimbări sau că parazitul a fost transmis la om de la o pisică.

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Există limitări importante

Un alt studiu inclus în analiză, care a implicat 354 de studenți la psihologie din SUA, nu a găsit nicio asociere între deținerea unei pisici și scorurile de schizofrenie. Totuși, cei care au fost mușcați de o pisică au avut scoruri mai mari decât cei care nu au fost mușcați.

Există limitări importante de avut în vedere, inclusiv faptul că 15 dintre cele 17 lucrări analizate au fost studii caz-control. Acest tip de cercetare nu poate arăta cauzalitate și adesea nu ia în considerare factori care ar fi putut influența atât expunerea, cât și rezultatul.

Autorii spun că domeniul are nevoie de cercetări mai bine concepute, care să țină mai atent cont de factorii de confuzie.

„Analiza noastră oferă sprijin pentru o asociere între deținerea de pisici și tulburările legate de schizofrenie”, concluzionează McGrath și colegii.

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