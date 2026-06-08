Prima pagină » Știri externe » Știință » Singurul oraș care „arde” pe dinăuntru încă din 1962. Cum găsești localitatea-fantomă pe Google Maps

Singurul oraș care „arde” pe dinăuntru încă din 1962. Cum găsești localitatea-fantomă pe Google Maps

Singurul oraș care „arde” pe dinăuntru încă din 1962. Cum găsești localitatea-fantomă pe Google Maps
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Încă din anul 1962, un foc arde într-o fostă mină de cărbune din orașul-fantomă Centralia din Pennsylvania, SUA.

Incendiul, cauzat probabil de un foc de suprafață care s-a extins în subteranul abandonat, a transformat orașul într-unul fantomă, cu o reputație sinistră, scrie sciencedaily.com.

Focul de decenii, gazele toxice, surpările, toate necazurile i-au obligat pe locuitori să plece, în timp ce focul a consumat încet resursele din mina abandonată.

Centralia oferă o lecție pentru cei care studiază scenariile „iernilor nucleare”.

O iarnă nucleară „tradițională” presupune că, atât timp cât focul arde, mari cantități de fum vor rămâne în atmosferă și vor bloca lumina solară, ducând la o răcire globală prelungită.

Totuși, Centralia demonstrează că incendiul poate persista mult timp după ce efectele sale atmosferice au dispărut, de-a lungul anilor.

Chiar dacă mina de cărbune rămâne în subteran, fumul de suprafață nu mai apare de decenii.

Procesul de combustie a devenit mult mai lent, fără mult oxigen și mai puțin eficient în privința generării de funingine.

Centralia, obiect de studiu

Cu alte cuvinte, sursa de combustibil continuă să ardă, dar atmosfera nu mai reflectă ceea ce se întâmplă în „măruntaiele” orașului-fantomă Centralia.

Distincția este importantă deoarece modelele climatice se concentrează de multe ori pe durata arderii, nu pe producerea de funingine.

Cazul Centraliei sugerează că fumul din atmosferă dispare mai repede decât focul din subteran. Dacă o asemenea dinamică ar avea loc în timpul incendiilor post-război devastatoare, cea mai întunecată fază a unui conflict nuclear se va încheia mai repede decât sugerează scenariile apocaliptice, chiar dacă combustia va continua ani la rând.

E nevoie de modele mai sofisticate pentru a analiza cum este generat, transportat și înlăturat fumul toxic din atmosferă, în decursul anilor.

Orașul-fantomă Centralia, care poate fi văzut pe Google Maps, demonstrează că incendiile și poluarea peristente nu sunt neapărat același lucru și înțelegerea diferenței este vitală pentru a îmbunătăți prognozele climatice pe termen lung.

Sursa foto: Google Maps

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”

Cele mai noi

Trimite acest link pe