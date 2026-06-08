Încă din anul 1962, un foc arde într-o fostă mină de cărbune din orașul-fantomă Centralia din Pennsylvania, SUA.

Incendiul, cauzat probabil de un foc de suprafață care s-a extins în subteranul abandonat, a transformat orașul într-unul fantomă, cu o reputație sinistră, scrie sciencedaily.com.

Focul de decenii, gazele toxice, surpările, toate necazurile i-au obligat pe locuitori să plece, în timp ce focul a consumat încet resursele din mina abandonată.

Centralia oferă o lecție pentru cei care studiază scenariile „iernilor nucleare”.

O iarnă nucleară „tradițională” presupune că, atât timp cât focul arde, mari cantități de fum vor rămâne în atmosferă și vor bloca lumina solară, ducând la o răcire globală prelungită.

Totuși, Centralia demonstrează că incendiul poate persista mult timp după ce efectele sale atmosferice au dispărut, de-a lungul anilor.

Chiar dacă mina de cărbune rămâne în subteran, fumul de suprafață nu mai apare de decenii.

Procesul de combustie a devenit mult mai lent, fără mult oxigen și mai puțin eficient în privința generării de funingine.

Centralia, obiect de studiu

Cu alte cuvinte, sursa de combustibil continuă să ardă, dar atmosfera nu mai reflectă ceea ce se întâmplă în „măruntaiele” orașului-fantomă Centralia.

Distincția este importantă deoarece modelele climatice se concentrează de multe ori pe durata arderii, nu pe producerea de funingine.

Cazul Centraliei sugerează că fumul din atmosferă dispare mai repede decât focul din subteran. Dacă o asemenea dinamică ar avea loc în timpul incendiilor post-război devastatoare, cea mai întunecată fază a unui conflict nuclear se va încheia mai repede decât sugerează scenariile apocaliptice, chiar dacă combustia va continua ani la rând.

E nevoie de modele mai sofisticate pentru a analiza cum este generat, transportat și înlăturat fumul toxic din atmosferă, în decursul anilor.

Orașul-fantomă Centralia, care poate fi văzut pe Google Maps, demonstrează că incendiile și poluarea peristente nu sunt neapărat același lucru și înțelegerea diferenței este vitală pentru a îmbunătăți prognozele climatice pe termen lung.

Sursa foto: Google Maps

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