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SUA amenință din nou cu tarife comerciale. Care sunt țările care pot risca tarife comerciale de cel puțin 10%

SUA amenință din nou cu tarife comerciale. Care sunt țările care pot risca tarife comerciale de cel puțin 10%
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Statele Unite amenință din nou cu tarife comerciale și au în plan să impună o taxă vamală de cel puțin 10% asupra partenerilor comerciali, inclusiv Uniunea Europeană, Canada și Marea Britanie. Acest anunț vine după ce autoritățile americane au realizat o anchetă privind practicile de muncă forțată, scrie POLITICO.

Biroul Reprezentantului Comerțului din SUA a precizat că intenționează să impună tarife vamale asupra a 60 de țări pentru că acestea nu au luat măsuri suficiente pentru a preveni importul de bunuri care utilizează munca forțată. Această fapt, potrivit autorităților SUA, oferă muncitorilor americani „condiții de concurență ilegale”.

„Eșecul celor mai importanți parteneri comerciali ai noștri de a aborda importul de bunuri fabricate cu muncă forțată este inacceptabil. Acest lucru creează o dinamică în care lucrătorii americani sunt forțați să concureze la nivel global pe condiții de concurență inegale”, a declarat marți seara reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.

Trump vrea să reia „războiul comercial”

Administrația lui Donald Trump a promis că va relua războiul comercial după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis în luna aprilie că majoritatea tarifelor anunțate de președintele american anul trecut au fost ilegale.

De data aceasta, potrivit Legii comerțului, taxele vamale planificate trebuie supuse dezbaterii publice. Din cei 60 de parteneri comerciali vizați de aceste măsuri, UE și alte 15 țări se vor pot confrunta cu tarife de 10%, în timp ce China, Australia, Coreea de Sud, Japonia și Brazilia vor fi afectate de o rată de 12.5%.

Măsura administrației vine cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea unui tarif fix de 10% pe care Casa Albă l-a impus zeci de țări în urma înfrângerii Curții Supreme. Acesta a folosit Secțiunea 122 din Legea Comerțului din 1974, dar a fost valabil doar 150 de zile.

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