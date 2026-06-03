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Trump spune că a studiat relația dintre JD Vance și Marco Rubio. La ce concluzii a ajuns președintele american

Trump spune că a studiat relația dintre JD Vance și Marco Rubio. La ce concluzii a ajuns președintele american
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Donald Trump a declarat în interviul acordat pentru podcastul „Pod Force One” al publicației New York Post că a studiat interacțiunea dintre secretarul de Stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance. În cele din urmă, Trump a ajuns la concluzia că cei doi fac o echipă imbatabilă pentru o potențială candidatură la alegerile prezidențiale din anul 2028.

Atât Marco Rubio, cât și JD Vance, sunt văzuți drept posibili candidați la nominalizarea republicană din 2028. Acțiunile lui Marco Rubio la Casa Albă a atras laude din partea republicanilor și a unor democrați, care au remarcat o prestație fluentă.

„Aș crede că JD și Marco, ca echipă, ar fi foarte greu de învins”, i-a spus Trump Mirandei Devine în cadrul podcastului „Pod Force One”. „E interesant, o chestie umană, ecuația umană. Așa că îi urmăresc împreună, se înțeleg de minune”, a adăugat Trump.

Președintele american continuă să alimenteze discuțiile despre succesiune, cu toate că atât Vance, cât și Rubio le minimizează. Până la acest moment, nimeni nu a intrat în cursa pentru alegerile prezidențiale, dar manevrele din culise au început deja.

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