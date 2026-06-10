Prima pagină » Știri externe » Tensiuni în creștere între Varșovia și Kiev: Cum a comentat Donald Tusk decizia lui Zelenski de a ocoli Polonia în drumul său spre Marea Britanie

Tensiuni în creștere între Varșovia și Kiev: Cum a comentat Donald Tusk decizia lui Zelenski de a ocoli Polonia în drumul său spre Marea Britanie

Melania Agiu
Tensiuni în creștere între Varșovia și Kiev: Cum a comentat Donald Tusk decizia lui Zelenski de a ocoli Polonia în drumul său spre Marea Britanie
Galerie Foto 8
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a comentat schimbarea traseului de zbor al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în călătoria sa spre Londra de duminică. Pe 7 iunie, președintele ucrainean s-a deplasat în Regatul Unit făcând o escală neașteptată pe aeroportul din Chișinău, nu prin aeroportul polonez din Rzeszów, așa cum face de obicei.

Tusk a subliniat că aeroportul din Rzeszów nu a fost închis, relatează RBC- Ukraine.

„Președintele Zelenski mai apelează și la alte opțiuni în afară de Rzeszów, și asta e tot. Nu am de gând să-i spun unde și cum ar trebui să zboare. Aeroportul din Rzeszów nu a fost închis”, a declarat prim-ministrul polonez.

El a răspuns, astfel, la speculațiile apărute în ultimele zile, în presa internațională, potrivit cărora autoritățile poloneze ar fi închis aeroportul pentru a-l forța pe Zelenski să revină asupra deciziei de a numi o unitate de elită a Forțelor de Operațiuni Speciale ucrainene după Eroii UPA.

Această decizie a președintelui ucrainean a provocat noi tensiuni între Varșovia și Kiev, iar președintele polonez, Karol Nawrocki, intenționează chiar să-i retragă lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție a Poloniei.

UPA, sau Armata Insurgentă Ucraineană, a fost o organizație paramilitară naționalistă care a luptat pentru independența Ucrainei în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial, în principal împotriva Germaniei naziste și a Uniunii Sovietice – n.r. Anadolu Agency scrie că gruparea naționalistă este responsabilă de masacrarea a zeci de mii de polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Pe fondul controversei legate de Armata Insurgentă Ucraineană, Tusk i-a îndemnat pe Zelenski și pe președintele polonez Karol Nawrocki să poarte discuții directe, subliniind că un conflict între cele două țări ar fi în avantajul exclusiv al Moscovei.

Între timp, ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, s-a opus ideii de a-i retrage lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb, subliniind că fostul cancelar german Gerhard Schröder — un om care primește bani de la Putin — deține în continuare această distincție.

Polonia este o „verigă indispensabilă”

Tusk a comentat, de asemenea, absența Poloniei de la întâlnirea lui Zelenski cu liderii Regatului Unit, Franței și Germaniei.

Potrivit acestuia, Varșovia este „o verigă absolut indispensabilă” în negocierile privind viitorul Ucrainei și al regiunii și, prin urmare, „nu va recunoaște acordurile la care Polonia nu participă”.

El a mai spus că în zilele următoare va fi organizată o întâlnire în formatul „grupului celor cinci” — care include Polonia și Italia. Prim-ministrul a menționat că nici prim-ministrul italian Giorgia Meloni „nu este încântată de existența unui format care să includă doar Regatul Unit, Franța și Germania”.

În același timp, Tusk a confirmat că se așteaptă ca Zelenski să participe la Conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care va avea loc la Gdańsk în perioada 25-26 iunie.

„Prin urmare, nu aștept nicio confirmare în acest sens. Evident, îi vom întâmpina cu bucurie la Gdańsk pe cei care vor veni: companii, întreprinderi. Acest lucru este în interesul atât al Ucrainei, cât și al Poloniei”, a declarat el.

Comisia Europeană a declarat că conflictul bilateral dintre Ucraina și Polonia nu ar trebui să afecteze parcursul Kievului către integrarea europeană. Se preconizează că primul grup de negocieri cu Ucraina va fi deschis pe 15 iunie.

Tusk a promis că nu va condiționa sprijinul acordat parcursului Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană de controversa legată de Armata Insurgentă Ucraineană, deși a subliniat că un astfel de sprijin ar fi supus unor condiții — „europene, sigure și avantajoase pentru Polonia”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Președintele Poloniei vrea să-i retragă lui Zelenski „Ordinul Vulturul Alb”. Cum a reușit liderul ucrainean să stârnească furia lui Nawrocki

Nawrocki merge mai departe cu planul de a-i retrage lui Zelenski cea mai mare decorație a Poloniei. „Consiliul Ordinului Vulturul Alb și-a prezentat avizul“

Recomandarea video

Citește și

REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
FLASH NEWS Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
20:29
Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
FLASH NEWS Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
19:52
Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
REACȚIE Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
19:44
Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
FLASH NEWS Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
19:27
Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”

Cele mai noi

Trimite acest link pe