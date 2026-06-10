Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a comentat schimbarea traseului de zbor al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în călătoria sa spre Londra de duminică. Pe 7 iunie, președintele ucrainean s-a deplasat în Regatul Unit făcând o escală neașteptată pe aeroportul din Chișinău, nu prin aeroportul polonez din Rzeszów, așa cum face de obicei.

Tusk a subliniat că aeroportul din Rzeszów nu a fost închis, relatează RBC- Ukraine.

„Președintele Zelenski mai apelează și la alte opțiuni în afară de Rzeszów, și asta e tot. Nu am de gând să-i spun unde și cum ar trebui să zboare. Aeroportul din Rzeszów nu a fost închis”, a declarat prim-ministrul polonez.

El a răspuns, astfel, la speculațiile apărute în ultimele zile, în presa internațională, potrivit cărora autoritățile poloneze ar fi închis aeroportul pentru a-l forța pe Zelenski să revină asupra deciziei de a numi o unitate de elită a Forțelor de Operațiuni Speciale ucrainene după Eroii UPA.

Această decizie a președintelui ucrainean a provocat noi tensiuni între Varșovia și Kiev, iar președintele polonez, Karol Nawrocki, intenționează chiar să-i retragă lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție a Poloniei.

UPA, sau Armata Insurgentă Ucraineană, a fost o organizație paramilitară naționalistă care a luptat pentru independența Ucrainei în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial, în principal împotriva Germaniei naziste și a Uniunii Sovietice – n.r. Anadolu Agency scrie că gruparea naționalistă este responsabilă de masacrarea a zeci de mii de polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Pe fondul controversei legate de Armata Insurgentă Ucraineană, Tusk i-a îndemnat pe Zelenski și pe președintele polonez Karol Nawrocki să poarte discuții directe, subliniind că un conflict între cele două țări ar fi în avantajul exclusiv al Moscovei.

Între timp, ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, s-a opus ideii de a-i retrage lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb, subliniind că fostul cancelar german Gerhard Schröder — un om care primește bani de la Putin — deține în continuare această distincție.

Polonia este o „verigă indispensabilă”

Tusk a comentat, de asemenea, absența Poloniei de la întâlnirea lui Zelenski cu liderii Regatului Unit, Franței și Germaniei.

Potrivit acestuia, Varșovia este „o verigă absolut indispensabilă” în negocierile privind viitorul Ucrainei și al regiunii și, prin urmare, „nu va recunoaște acordurile la care Polonia nu participă”.

El a mai spus că în zilele următoare va fi organizată o întâlnire în formatul „grupului celor cinci” — care include Polonia și Italia. Prim-ministrul a menționat că nici prim-ministrul italian Giorgia Meloni „nu este încântată de existența unui format care să includă doar Regatul Unit, Franța și Germania”.

În același timp, Tusk a confirmat că se așteaptă ca Zelenski să participe la Conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care va avea loc la Gdańsk în perioada 25-26 iunie.

„Prin urmare, nu aștept nicio confirmare în acest sens. Evident, îi vom întâmpina cu bucurie la Gdańsk pe cei care vor veni: companii, întreprinderi. Acest lucru este în interesul atât al Ucrainei, cât și al Poloniei”, a declarat el.

Comisia Europeană a declarat că conflictul bilateral dintre Ucraina și Polonia nu ar trebui să afecteze parcursul Kievului către integrarea europeană. Se preconizează că primul grup de negocieri cu Ucraina va fi deschis pe 15 iunie.

Tusk a promis că nu va condiționa sprijinul acordat parcursului Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană de controversa legată de Armata Insurgentă Ucraineană, deși a subliniat că un astfel de sprijin ar fi supus unor condiții — „europene, sigure și avantajoase pentru Polonia”.

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