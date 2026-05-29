Președintele Poloniei vrea să-i retragă lui Zelenski „Ordinul Vulturul Alb”. Cum a reușit liderul ucrainean să stârnească furia lui Nawrocki

Melania Agiu
Președintele polonez, Karol Nawrocki, vrea să-i retragă lui Volodimir Zelenski Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție a Poloniei, după ce acesta din urmă a numit o unitate de elită a Forțelor de Operațiuni Speciale ucrainene după Eroii UPA.

UPA, sau Armata Insurgentă Ucraineană, a fost o organizație paramilitară naționalistă care a luptat pentru independența Ucrainei în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial, în principal împotriva Germaniei naziste și a Uniunii Sovietice – n.r. Anadolu Agency scrie că gruparea naționalistă este responsabilă de masacrarea a zeci de mii de polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Această măsură marchează cea mai recentă escaladare a unui conflict de lungă durată privind memoria istorică dintre Polonia și Ucraina. Varșovia este, însă, unul dintre principalii susținători politici și militari ai Kievului în fața Rusiei.

Potrivit Anadolu Agency, pe 26 mai, Zelenski a semnat un decret prin care a acordat unei unități de operațiuni speciale titlul onorific de „Eroii UPA”. Președintele ucrainean a explicat că această decizie această face parte din eforturile de a restabili tradițiile istorice ale forțelor armate naționale ale Ucrainei.

Totuși, decizia a stârnit imediat indignare în rândul întregului spectru politic polonez.

Vineri, Nawrocki a declarat că va demara procedurile necesare pentru a-i retrage lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, care îi fusese acordată liderului ucrainean de către fostul președinte Andrzej Duda în urma războiului declanșat de Rusia în 2022.

„Această decizie jignește memoria victimelor”, a declarat Nawrocki, susținând că onorarea UPA este incompatibilă cu eforturile de a construi o reconciliere autentică între polonezi și ucraineni.

Și Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a afirmat că decizia lui Zelenski „lezează memoria victimelor UPA” și afectează dialogul dintre cele două națiuni.

UPA rămâne una dintre cele mai delicate chestiuni din relațiile polono-ucrainene. Între 1943 și 1945, luptătorii UPA au desfășurat campanii de curățare etnică împotriva civililor polonezi din Volinia și Galiția de Est. Istoricii polonezi estimează că aproximativ 100.000 de polonezi au fost uciși.

În Ucraina, însă, anumite segmente ale societății consideră UPA ca făcând parte din lupta mai amplă pentru independență împotriva atât a Germaniei naziste, cât și a Uniunii Sovietice.

Disputa a căpătat o importanță din ce în ce mai mare de când Nawrocki a intrat în politică. Istoric și fost director al Institutului Polonez pentru Memorie Națională (IPN), acesta a susținut în repetate rânduri că problemele istorice nu ar trebui lăsate deoparte în numele cooperării strategice cu Kievul.

Pe parcursul și după campania sa prezidențială, Nawrocki a insistat că recunoașterea victimelor masacrelor din Volinia va rămâne o chestiune centrală în relațiile cu Ucraina.

