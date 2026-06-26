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Tensiuni între Moscova și Chișinău: Curieri diplomatici ruși, opriți pe aeroport. Ambasadorul R. Moldova, convocat la MAE rus. Cum răspunde Chișinăul

Melania Agiu
Tensiuni între Moscova și Chișinău: Curieri diplomatici ruși, opriți pe aeroport. Ambasadorul R. Moldova, convocat la MAE rus. Cum răspunde Chișinăul
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Ambasada Rusiei la Chișinău a formulat un protest ferm față de Moldova, în urma reținerii unui grup de curieri diplomatici ai Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei pe aeroportul din Chișinău. Declarația a fost publicată pe canalul de Telegram al misiunii diplomatice ruse, relatează Gazeta.ru.

„Pe 25 iunie, la aeroportul din Chișinău, curierii diplomatici ai Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse au fost reținuți timp de mai multe ore”, se menționează în comunicat.

Potrivit Ambasadei Federației Ruse, autoritățile de la Chișinău le-ar fi cerut curierilor diplomatici „reținuți” să permită inspectarea corespondenței diplomatice, precum și să predea „în mod voluntar” telefoanele mobile. Diplomația rusă susține că aceștia au invocat prevederile articolului 27 al Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, însă angajații Poliției de Frontieră le-ar fi ignorat.

Ambasada a subliniat că partea moldovenească a încălcat grav normele fundamentale ale dreptului internațional. De asemenea, s-a subliniat că Moldova „revine la practica distructivă de blocare a corespondenței diplomatice, pe care ea însăși a «inventat-o» și care nu are echivalent la nivel mondial”.

„Se poate concluziona că partea moldovenească revine la practica distructivă, „inventată” chiar de ea și fără analogii la nivel mondial, de blocare a poștei diplomatice. Considerăm că este vorba despre o nouă tentativă intenționată de a împiedica funcționarea normală a Ambasadei. Ca și în cazul altor măsuri antirusești dictate din exterior, acest pas se va răsfrânge inevitabil asupra intereselor cetățenilor Republicii Moldova”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit declarațiilor misiunii diplomatice, partea rusă a cerut autorităților moldovene să elibereze de îndată curierii diplomatici reținuți și să le permită angajaților consulari aflați la aeroport să aibă acces la aceștia.

Gazeta.ru reamintește că, pe 19 iunie, un cetățean rus a fost reținut la aeroportul din Chișinău în timpul procedurilor vamale și de control al pașapoartelor. Ambasada Federației Ruse a declarat că acesta a fost „supus unei presiuni umilitoare”. Potrivit informațiilor furnizate de misiunea diplomatică, starea de sănătate a bărbatului „s-a înrăutățit brusc ca urmare a presiunii emoționale și psihologice exercitate de către autoritățile competente”.

Reacția Ministerului de Externe al Republicii Moldova

Potrivit NewsMaker, ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a respins, pe 26 iunie, declarațiile Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, pe care le califică ca fiind „nefondate”: „Afirmațiile potrivit cărora autoritățile Republicii Moldova ar fi încălcat prevederile dreptului internațional sunt false”.

Potrivit MAE, valiza diplomatică „nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunei verificări care să contravină prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice”. De asemenea, susține diplomația de la Chișinău, curierii diplomatici „nu au fost reținuți”.

„Autoritățile Republicii Moldova au acționat în deplină conformitate cu obligațiile internaționale și cu legislația națională. Regretăm că partea rusă invocă, din nou, în mod selectiv normele dreptului internațional”, mai transmite MAE.

Ambasadorul Moldovei, convocat de MAE rus

Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, ar fi fost convocat pe 26 iunie la Ministerul rus de Externe, unde i-ar fi fost înmânată o notă de protest în legătură cu presupusa reținere a unor curieri diplomatici ruși pe Aeroportul Internațional Chișinău, mai precizează NewsMaker.

NOTĂ. Curierii diplomatici sunt angajați special împuterniciți ai Ministerului Afacerilor Externe, care transportă corespondența diplomatică între minister și ambasadele și misiunile sale din străinătate. Statutul curierului diplomatic este strict reglementat de dreptul internațional.

Curierii beneficiază de inviolabilitate personală și imunitate. Conform Convenției de la Viena, corespondența transportată de curieri nu poate fi deschisă sau reținută.

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