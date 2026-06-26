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Oana Țoiu spune că aderarea Republicii Moldova la UE este și un merit al politicii externe a României. „O decizie istorică”

Oana Țoiu spune că aderarea Republicii Moldova la UE este și un merit al politicii externe a României. „O decizie istorică”
Oana Țoiu îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la București / Sursa FOTO: Mediafax
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Ministrul de Externe Oana Țoiu a declarat că negocierile privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă un proces ireversibil. În viziunea sa, proiectul este implicit un rezultat al politicii externe a României din ultimul an.

Actualul ministru al Afacerilor Externe a comentat pe larg, în direct la RFI, pe tema politicii externe a României. Printre alte subiecte, aceasta a fost întrebată despre negocierile privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Este și meritul României pentru succesul aderării Republicii Moldova

Pentru șefa diplomației românești, este vorba de o decizie esențială, cu un impact major pentru viitorul întregii regiuni.

„O decizie istorică, pentru că va avea un impact uriaș pentru viitorul regiunii și pentru viitorul Republicii Moldova. Din acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană în procesul de aderare este ireversibil”, a afirmat ministra.

FILED – 27 August 2025, Moldova, Chisinau: Moldova’s President Maia Sandu speaks during a press conference at the presidential palace. Photo: Kay Nietfeld/dpa

Ea a declarat că prin această decizie, Uniunea Europeană practic a deschis negocierile cu Republica Moldova pentru capitolul drepturi fundamentale. Lidera USR apreciază că reușita este și meritul politicii externe a țării noastre.

Este un rezultat al politicii externe a României din ultimul an, al politicii celorlalte state care au susținut Republica Moldova și evident, în primul rând, meritul lor”.

„O Uniune Europeană mai puternică deranjează Rusia”

În egală măsură, Oana Țoiu a remarcat că noua reconfigurare a Republicii Modova ar însemna „o Uniune Europeană mai puternică, cu o influență mai mare în regiune, care deranjează Rusia”.

„Facem o tranziție treptată spre momentul în care înțelegem împreună că trebuie să fim mai coerenți în rolul geopolitic pe care-l avem. Nu doar fiecare țară separat, ci împreună, ca și continent”.

Moldova nu ar trebui decuplată de Ucraina

Chestionată despre posibilitatea unei decuplări a Republicii Moldova de Ucraina, în procesul lor comun de aderare la UE, Țoiu a declarat că fiecare țară trebuie evaluată. Acest lucru s-ar baza pe propriile merite în procesul de reformă și de aliniere legislativă, instituțională, de valori cu Uniunea Europeană.

„Vorbim de țări cu dimensiuni diferite, cu un parcurs diferit de reforme, cu o dimensiune diferită a industriilor și a economiilor”, a conchis aceasta.

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