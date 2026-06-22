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Tragedie în Bolivia. Șase persoane au murit după ce avion militar s-a prăbușit în timp ce se afla în misiune

Ionuț Stan
Tragedie în Bolivia. Șase persoane au murit după ce avion militar s-a prăbușit în timp ce se afla în misiune
Accident aviatic în Bolovia - Foto: X/@daviddelapaz
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Un avion militar de mici dimensiuni s-a prăbușit în centrul Boliviei în timpul unei misiuni de sprijin pentru o acțiune civilă. Din nefericire, toate persoanele aflate la bord și-au pierdut viața.

Bolivia este în doliu după un accident aviatic care s-a soldat cu moartea tuturor persoanelor aflate la bordul unui avion militar de mici dimensiuni.

Ministerul bolivian al Apărării a anunțat că aeronava s-a prăbușit sâmbătă dimineață în timpul unui zbor desfășurat între La Paz și Cochabamba, în centrul țării. Potrivit autorităților, aparatul de tip Cessna efectua o misiune de sprijin pentru o acțiune civilă în momentul producerii tragediei, scrie Xinhua.cn.

„Primele constatări confirmă decesul celor şase ocupanţi: patru militari şi doi civili. Nu există niciun supravieţuitor”, a transmis Ministerul Apărării din Bolivia.

Echipele de intervenție au reușit să localizeze epava aeronavei într-o zonă montană cunoscută sub numele de „Cerro Sayari”, situată la aproximativ 220 de kilometri est de capitala La Paz.

Sursa video – X/@daviddelapaz

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații privind circumstanțele producerii accidentului și nici eventualele cauze care au dus la prăbușirea aeronavei.

Ministerul Apărării a precizat că a fost sesizată Comisia de Investigare a Accidentelor Aeronautice, organismul guvernamental responsabil cu analiza incidentelor aviatice din Bolivia. Experții urmează să examineze datele disponibile, condițiile meteorologice și starea tehnică a aeronavei pentru a determina ce a provocat tragedia.

Autoritățile au anunțat că un raport final va fi publicat după încheierea tuturor investigațiilor.

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